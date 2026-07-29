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Τα πλάνα δείχνουν τον νεαρό να χάνει την ισορροπία του κατά την απογείωση λόγω της επικλινούς επιφάνειας και να προσκρούει βίαια στα βράχια.

Ένας λουόμενος έσπευσε άμεσα στο νερό για να προσφέρει βοήθεια στον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις επικίνδυνες βουτιές από τα βράχια λόγω του μεγάλου κινδύνου.

Τα τοπικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαχρονική επικινδυνότητα της περιοχής, καταγράφοντας συχνά ανάλογα ατυχήματα και θανάτους τα τελευταία χρόνια.

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Νέο βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ το σοκαριστικό ατύχημα με τον 17χρονο που επιχείρησε να πραγματοποιήσει βουτιά από τα γνωστά Sunset Cliffs στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, ρίχνοντας περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Τα πλάνα, τα οποία έχουν ληφθεί από δύο διαφορετικές γωνίες, δείχνουν τον νεαρό να παίρνει φόρα πριν πηδήξει από τον βράχο. Ωστόσο, στη δεύτερη λήψη διακρίνεται ότι, ενώ βρίσκεται ήδη στον αέρα, τα πόδια του εξακολουθούν να κινούνται σαν να τρέχει, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πάτησε σωστά τη στιγμή της απογείωσης.

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Σύμφωνα με τη New York Post, ένα ακόμη πιθανό σενάριο είναι ότι η επικλινής και αμμώδης επιφάνεια στο σημείο από όπου ξεκίνησε το άλμα επηρέασε την ισορροπία και την πορεία της βουτιάς.

Το βίντεο καταγράφει και τη δραματική κατάληξη, καθώς ο 17χρονος προσκρούει με σφοδρότητα στα βράχια. Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι το περιστατικό, ενώ ένας λουόμενος αντιδρά άμεσα, πέφτοντας στο νερό για να φτάσει κοντά στον τραυματισμένο νεαρό και να του προσφέρει βοήθεια.

Man, why didn't anybody stop him from doing that? 😬 pic.twitter.com/eKaH4YUiSR — Sasquatch Unfiltered (@sasquatchvlogtv) July 27, 2026

Επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο στα Sunset Cliffs

Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τον 17χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο περίπου 45 λεπτά αργότερα. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Με αφορμή το νέο περιστατικό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο απηύθυνε εκ νέου έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν τις βουτιές από τα βράχια ή άλλα υπερυψωμένα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

OUCH! Teen hospitalized after hitting rock while cliff jumping at San Diego’s Sunset Cliffs pic.twitter.com/Bnvas9OR3t — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Δεν πρόκειται, πάντως, για μεμονωμένο περιστατικό. Το 2019 ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του επιχειρώντας να πηδήξει από τα ίδια βράχια, ενώ σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών, την περίοδο 2005-2017 καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί κάθε χρόνο στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική επικινδυνότητα των Sunset Cliffs.