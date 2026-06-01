Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (1/6) στα ανοιχτά του Πειραιά, όταν τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας. Από τη σφοδρή σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας σοβαρός τραυματισμός. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου ένα ναυτικό μίλι μακριά από τη μαρίνα, με το τουριστικό σκάφος (υπό ελληνική σημαία) να μεταφέρει 12 άτομα, ενώ στο αλιευτικό επέβαινε μόνο ο χειριστής του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες περισυνέλεξαν τον ψαρά και τον μετέφεραν σώο στη στεριά.

Το τουριστικό, αφού δεν είχε υποστεί μεγάλη ζημιά έφτασε μόνο του μέχρι τη Μαρίνα Ζέας, ενώ το άλλο σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ – (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και διενεργούν προανάκριση.