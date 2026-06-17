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Μια στιγμή απροσεξίας στάθηκε μοιραία για μια 59χρονη πεζοπόρο στη Βραζιλία, η οποία έχασε τη ζωή της πέφτοντας από γκρεμό ύψους 30 μέτρων κατά τη διάρκεια οργανωμένης εξόρμησης. Η Rosemary Suzart Garcia, κάτοικος Ρίο ντε Τζανέιρο, γλίστρησε σε απότομο μονοπάτι στην περιοχή Grutas do Spar, την ώρα που σταμάτησε για να βάλει εντομοαπωθητικό.

Παρά την άμεση προσπάθεια του συνοδού της ομάδας να την συγκρατήσει, η 59χρονη έπεσε στη χαράδρα, με τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο να ανασύρουν αργότερα τη σορό της. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φορούσε όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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🇧🇷 Rosemary Suzart Garcia, de 59 años, murió tras caer 25-30 metros mientras se preparaba para practicar rápel en la Gruta do Spar, en Maricá.



El accidente es el segundo fatal en actividades con cuerdas en Brasil en menos de 24 horas. https://t.co/HgSNcMSSZL pic.twitter.com/SDEdRVqK5M — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) June 16, 2026

El último domingo, Rosemary Suzart Garcia, de 59 años y experimentada en rapel, perdió la vida en Maricá (RJ) tras caer 25-30 metros en la "Gruta do Spar" mientras se aplicaba repelente sin tener la cuerda de seguridad colocada aún. Cuando llegaron los bomberos ya estaba sin… pic.twitter.com/vbD2uMDjMC June 16, 2026

Νέα τραγωδία μετά το δυστύχημα στο bungee jumping

Το δυστύχημα με την 59χρονη πεζοπόρο σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά από ακόμη μία υπόθεση που συγκλόνισε τη Βραζιλία. Το Σάββατο, η 21χρονη Maria Eduardo Rodrigues de Freitas έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια άλματος bungee jumping από γέφυρα στην πόλη Λιμέιρα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων, χωρίς να είναι δεμένη με το σχοινί ασφαλείας. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα, δείχνοντας τρεις άνδρες να τη μεταφέρουν στην άκρη της γέφυρας και αμέσως μετά να την αφήνουν να πέσει στο κενό.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ οι δύο τραγωδίες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών έχουν προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό στη βραζιλιάνικη κοινή γνώμη σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας σε δραστηριότητες αναψυχής και υπαίθριες εξορμήσεις.