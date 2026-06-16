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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την τραγωδία που συγκλόνισε τη Βραζιλία, με θύμα την 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια άλματος ελεύθερης πτώσης από γέφυρα στην πόλη Λιμέιρα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε διώξεις εις βάρος τριών εργαζομένων της δραστηριότητας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι καταθέσεις τους έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς φέρεται να υποστήριξαν πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιος είχε αναλάβει τον τελικό έλεγχο της σύνδεσης του σχοινιού ασφαλείας πριν από το μοιραίο άλμα από ύψος περίπου 40 μέτρων.

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Ένας από τους κατηγορούμενους ανέφερε ότι η διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού γινόταν συλλογικά από την ομάδα. Όταν όμως κλήθηκε να απαντήσει ποιος είχε την τελική ευθύνη για την ασφάλεια της νεαρής γυναίκας, δήλωσε πως δεν θυμάται. Αντίστοιχη απάντηση φέρεται να έδωσε και δεύτερος εργαζόμενος, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα των ερευνητών για το πώς δεν εντοπίστηκε το πρόβλημα πριν από την πτώση.

Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Παράλληλα, εξετάζονται σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης που διοργάνωνε τα άλματα. Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρχαν όλες οι απαραίτητες άδειες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στη γέφυρα, αλλά και αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η μαρτυρία μιας νοσηλεύτριας που έφτασε στο σημείο αμέσως μετά την πτώση. Όπως ανέφερε, η 21χρονη είχε ακόμη σημάδια ζωής όταν της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς παρουσίαζε ασθενή σφυγμό και αναπνοή. Η νοσηλεύτρια δήλωσε πως προσπάθησε να της μιλά και να της δώσει δύναμη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Βραζιλία σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και τις ευθύνες των επαγγελματιών που τις οργανώνουν.