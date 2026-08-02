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Η Μοντερέι πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Άτλας για το πρωτάθλημα Μεξικού, όμως το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ και νυν ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό, μετά από ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα του Ντουκ.

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Το τάκλιν του αντιπάλου ήταν τόσο δυνατό που προκάλεσε σοβαρό σκίσιμο στο πόδι του Μεξικανού μέσου, με τον διαιτητή να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ντουκ για την επικίνδυνη ενέργειά του.

Παρά τη νίκη της Μοντερέι, η εικόνα του τραυματισμού του Πινέδα προκάλεσε ανησυχία. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, μετά το τέλος της αναμέτρησης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από το καλάμι του, όπου φαινόταν η ανοιχτή πληγή, προκαλώντας σοκ στους ακολούθους του.

Jugada brusca, fuerza desmedida…

Sale Orbelin Pineda lastimado pic.twitter.com/ayk8JQoNCB — L 🟦⬜ (@eLe_rayado) August 2, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές διάστημα απουσίας του, όμως η σοβαρότητα του χτυπήματος έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις της Μοντερέι.