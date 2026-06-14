Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος μιας 21χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια δραστηριότητας ελεύθερης πτώσης από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο.

Η νεαρή Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να συμμετείχε σε άλμα από ύψος περίπου 40 μέτρων, όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχε ασφαλιστεί σωστά με τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν από την πτώση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εξετάζεται αν υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις από τους υπεύθυνους της δραστηριότητας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με μαρτυρίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν από την πτώση επικράτησε ένταση στο σημείο. Άτομα που βρίσκονταν στη γέφυρα φέρεται να φώναζαν πως η 21χρονη δεν είχε δεθεί με το σχοινί ασφαλείας, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο.

Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε γρήγορα στο Διαδίκτυο, προκαλώντας σοκ στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Οι αρχές ωστόσο συνεχίζουν να εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Παρά την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, η νεαρή γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία της Βραζιλίας προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τη διοργάνωση της δραστηριότητας. Οι συλληφθέντες αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες για βαριά αμέλεια ή ακόμη και ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, μετά το δυστύχημα ορισμένοι από τους υπεύθυνους φέρεται να απομακρύνθηκαν από το σημείο, πριν εντοπιστούν από τις αρχές σε κοντινή δασική περιοχή με τη βοήθεια ελικοπτέρου.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/LPLfXyZ5qc — Pense (@creatorhouseinx) June 14, 2026

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Βραζιλία σχετικά με την ασφάλεια των ακραίων αθλητικών δραστηριοτήτων και τους ελέγχους που απαιτούνται όταν πραγματοποιούνται άλματα από μεγάλα ύψη. Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ η οικογένεια της 21χρονης ζητά να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.