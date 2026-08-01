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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ομάδας ορειβατών που αγνοούνταν μετά από χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν, καθώς ο θρυλικός ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα είναι τελικά νεκρός.

Η Elite Expeditions γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι επιβεβαιώνει «με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο» τον θάνατο του Πούρτζα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κανένα από τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής δεν επέζησε.

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Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ανασύρθηκαν οι σοροί τριών ακόμη ορειβατών της αποστολής: της Αμερικανίδας Μάλορι Γκέις, της Ναντίρα Άχμεντ Αμπντουλάχ Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Νεπαλέζου Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ.

Ο Νιρμάλ Πούρτζα ήταν ανάμεσα στις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ορειβασίας. Το 2019 πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς κατέκτησε και τις 14 κορυφές του κόσμου άνω των 8.000 μέτρων μέσα σε λίγο περισσότερο από έξι μήνες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ξεπερνούσε τα επτά χρόνια.

Η εντυπωσιακή αυτή αποστολή παρουσιάστηκε το 2021 μέσα από ντοκιμαντέρ του Netflix, ενώ ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι χρησιμοποίησε συμπληρωματικό οξυγόνο στις αναβάσεις του, θεωρώντας το αναγκαίο για να ολοκληρώσει με ασφάλεια το εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στην ορειβασία, ο Πούρτζα υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό από το 2003. Το 2009 εντάχθηκε στους Βασιλικούς Πεζοναύτες, ενώ είχε προηγουμένως υπηρετήσει και στις επίλεκτες ειδικές δυνάμεις της Βρετανίας.