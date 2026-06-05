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Οι σοκολάτες που είχε ξεχασμένες στην τσέπη του αποδείχθηκαν σωτήριες για έναν Νεπαλέζο ορειβάτη, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει στο Έβερεστ επί έξι ημέρες, προτού εντοπιστεί ζωντανός.

Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι είχε χαθεί οριστικά στις πλαγιές του βουνού, με την οικογένειά του να έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κηδεία του.

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Ωστόσο, τελικά βρέθηκε ζωντανός να «γλιστρά πάνω στο χιόνι» προς την κατασκήνωση βάσης. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε υψόμετρο περίπου 7.500 μέτρων, καθισμένος πάνω στο σακίδιό του, «όπως είχε κάνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, για να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα».

Μιλώντας στο BBC, ο Ντάουα Σέρπα περιέγραψε πως κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή «μασώντας πάγο» και τρώγοντας τις σοκολάτες που ανακάλυψε στην τσέπη του. Όπως υποστήριξε, δεν χάθηκε κατά την κατάβαση, αλλά αναγκάστηκε να «μείνει πίσω» όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέματα οξυγόνου που διέθετε. Σύμφωνα με τον ίδιο, «καθώς το οξυγόνο εξαντλούνταν, δεν μπορούσα να περπατήσω».

Τις δύο πρώτες ημέρες δεν είχε καταναλώσει τίποτα. Αργότερα άρχισε να μασά πάγο προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δίψα. «Πόνεσαν τα δόντια μου. Μασούσα τον πάγο με δύναμη» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια βρήκε λίγες σοκολάτες στην τσέπη του και κατάφερε να πιει νερό από λιωμένο χιόνι.

Προσπαθώντας να κατέβει χαμηλότερα, έπεσε σε χαράδρα όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου δυόμισι ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, μια χιονοστιβάδα που κατέληξε μέσα στη χαράδρα τού έδωσε ελπίδα ότι θα μπορούσε να σωθεί.

Αφού κατάφερε να απεγκλωβιστεί, εντόπισε σε κοντινή απόσταση σχοινιά που τον βοήθησαν να συνεχίσει την κατάβασή του. Παρότι μια ακόμη χιονοστιβάδα απειλούσε την πορεία του, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. «Πέρασα μέσα από το χιόνι και προχώρησα προς τα κάτω. Περπάτησα όλη τη νύχτα. Τότε, έφτασα κοντά στην κατασκήνωση» είπε.

Λίγο αργότερα συνάντησε τους πρώτους ανθρώπους έπειτα από αρκετές ημέρες απομόνωσης. «Ήταν τα παιδιά που πήγαιναν να μαζέψουν τα σκουπίδια, τους συνάντησα και με μετέφεραν κάτω» δήλωσε.

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Στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Κατμαντού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από αφυδάτωση, κρυοπαγήματα και κάταγμα σε οστό.

Κατά τη φετινή ορειβατική περίοδο, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Έβερεστ, ενώ από τη δεκαετία του 1920, όταν άρχισαν να καταγράφονται επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι ξεπερνούν τους 300. Την ίδια ώρα, περίπου 1.000 ορειβάτες έχουν φτάσει φέτος στην «κορυφή του κόσμου», όπως αποκαλείται το Έβερεστ, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: BBC

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