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Η σορός βρίσκεται στη «ζώνη θανάτου» σε υψόμετρο 8.500 μέτρων και αποτελεί ορόσημο της βορειοανατολικής διαδρομής εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει έως 40 ημέρες με τη συμμετοχή έμπειρων διασωστών και τη συνεργασία των κινεζικών αρχών.

Η ανάκτηση της σορού ενδέχεται να επιλύσει τη μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με την ταυτότητα του ορειβάτη, η οποία αποδίδεται είτε στον Τσεβάνγκ Πάλτζορ είτε στον Ντόρτζε Μορούπ.

Ο ορειβάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης χιονοθύελλας του 1996 που στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αναρριχητές.

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Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του στις παγωμένες πλαγιές του Εβερεστ η σορός του ορειβάτη που έμεινε γνωστός παγκοσμίως ως «Green Boots» ενδέχεται να ανακτηθεί και να επιστρέψει στην Ινδία.

Οι ινδικές αρχές σχεδιάζουν μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο υψηλότερο βουνό του κόσμου, με στόχο την ανάκτηση της σορού από τη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», σε υψόμετρο περίπου 8.500 μέτρων. Η αποστολή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2026.

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Για σχεδόν 30 χρόνια, η σορός του «Green Boots» αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της βορειοανατολικής διαδρομής του Εβερεστ μέσω Θιβέτ. Χιλιάδες ορειβάτες περνούσαν δίπλα της κατά την ανάβασή τους προς την κορυφή, μετατρέποντάς την σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αλλά και πιο σκοτεινά σύμβολα του βουνού.

Μυστήριο η ταυτότητα του ορειβάτη

Παρά τη φήμη που απέκτησε στην ορειβατική κοινότητα, η πραγματική ταυτότητα του «Green Boots» παραμένει αντικείμενο διαφωνίας.

Για χρόνια θεωρούνταν ότι επρόκειτο για τον Ινδό ορειβάτη Τσεβάνγκ Πάλτζορ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγική αποστολή του 1996. Ωστόσο, νεότερα έγγραφα της Ινδο-Θιβετιανής Συνοριακής Αστυνομίας (ITBP) υποστηρίζουν ότι η σορός ανήκει στον επίσης Ινδό ορειβάτη Ντόρτζε Μορούπ.

Η σύγχυση δεν είναι τυχαία. Οι δύο άνδρες συμμετείχαν στην ίδια αποστολή και πέθαναν την ίδια ημέρα, κοντά στην κορυφή του Έβερεστ. Η επικείμενη ανάκτηση της σορού θα μπορούσε να δώσει οριστική απάντηση σε ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες.

Η τραγωδία που σημάδεψε το Εβερεστ

Ο «Green Boots» συνδέθηκε με μία από τις πιο πολύνεκρες καταστροφές στην ιστορία της ορειβασίας. Τον Μάιο του 1996, ισχυρή χιονοθύελλα έπληξε ομάδες αναρριχητών που επιχειρούσαν να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ, προκαλώντας σειρά θανάτων και μετατρέποντας την αποστολή σε μία από τις φονικότερες που έχουν καταγραφεί στο βουνό.

Η σορός του βρέθηκε σε μια μικρή βραχώδη εσοχή, λίγες εκατοντάδες μέτρα κάτω από την κορυφή. Το προσωνύμιο «Green Boots» προήλθε από τις χαρακτηριστικές πράσινες μπότες ορειβασίας που φορούσε και παρέμεναν ορατές παρά το χιόνι και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η ανάκτηση μιας σορού από υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις διάσωσης στον κόσμο. Στη «ζώνη θανάτου» η έλλειψη οξυγόνου, οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο ανάγλυφο δημιουργούν συνθήκες που απειλούν ακόμη και τις πιο έμπειρες ομάδες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των ινδικών Αρχών, τουλάχιστον έξι έμπειροι διασώστες θα συμμετάσχουν στην αποστολή, ενώ θα απαιτηθεί και συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, καθώς η σορός βρίσκεται στην πλευρά του Θιβέτ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει έως και 40 ημέρες, με το κόστος να ξεπερνά τις 150.000 δολάρια.