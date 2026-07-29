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Μία απίστευτη εμπειρία είχε ο Ντέιβιντ Τσιφάλντι που κατά τη διάρκεια ορειβατικής εξόρμησης, στο υψηλότερο βουνό της Μοντάνα, ένα παράξενο ατύχημα παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Μία απίστευτη ιστορία επιβίωσης

Ο έμπειρος ορειβάτης και νοσηλευτής, ανέβαινε στις 20 Ιουλίου την κορυφή Granite Pea) ύψους 3.900 μέτρων μαζί με δύο φίλους του, αλλά μετά από επτά ώρες πεζοπορίας και έχοντας διανύσει περίπου 16 χιλιόμετρα, γλίστρησε ξαφνικά σε βράχια.

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Όταν προσπάθησε να σηκωθεί, συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: ένα από τα μπατόν (μπαστόνια πεζοπορίας) είχε εξαφανιστεί και ήταν καρφωμένο στο σώμα του.

Ευτυχώς, διέθετε εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυμάτων και χάρη στην επαγγελματική του εκπαίδευση, διατήρησε τη ψυχραιμία του.

A Montana hiker accidentally fell onto his trekking pole, which pierced his torso.



He determined the injury had likely missed vital organs and hiked 10 miles out instead of waiting for a costly helicopter rescue.



Source: NYT pic.twitter.com/QDZ6RoaCPK — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026

«Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή λειτούργησε το μυαλό του νοσηλευτή», ανέφερε. «Μόλις εκτίμησα την κατάστασή μου και διαπίστωσα ότι δεν επρόκειτο για άμεσα απειλητικό τραυματισμό, ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα κατέβαινα το βουνό με τις δικές μου δυνάμεις».

Οι τρεις φίλοι ειδοποίησαν τις αρχές μέσω δορυφορικής συσκευής επικοινωνίας, ωστόσο αποφάσισαν να μην περιμένουν επιχείρηση διάσωσης. Αντίθετα, ξεκίνησαν την πολύωρη κατάβαση, η οποία διήρκεσε περίπου 6,5 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της κατάβασης, ο ένας φίλος του περπατούσε πίσω από τον ορειβάτη για να τον στηρίζει στα δύσβατα σημεία, ενώ ο άλλος προπορευόταν ώστε να προειδοποιεί τους υπόλοιπους πεζοπόρους για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

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Σύμφωνα με τον φίλο του, Τζέσι Ρος, ο Τσιφάλντι σκεφτόταν ακόμη και τους υπόλοιπους επισκέπτες του βουνού.

«Μας ζήτησε να προειδοποιούμε όσους έρχονταν, ώστε να μη χρειαστεί να δουν μικρά παιδιά ένα τόσο σοβαρό τραύμα. Ήταν μια πραγματικά ανιδιοτελής κίνηση», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δραματική κατάσταση, οι φίλοι του προσπαθούσαν να διατηρήσουν το ηθικό ψηλά, κάνοντας ακόμη και χιούμορ κατά τη διάρκεια της κατάβασης.

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Hiker IMPALES himself in freak accident on side of a mountain – then walked 10 more miles to avoid getting ambulance bill https://t.co/H0tnWqy0Tb — Daily Mail (@DailyMail) July 29, 2026

Όταν τελικά έφτασαν στο σημείο εκκίνησης της διαδρομής, ο ορειβάτης μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπική κλινική και στη συνέχεια οδηγήθηκε οδικώς επί δύο ώρες σε νοσοκομείο της πόλης Billings (το ίδιο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται ως νοσηλευτής τραυμάτων), όπου οι χειρουργοί αφαίρεσαν με επιτυχία το μπατόν.

Ο ίδιος δηλώνει πως στάθηκε εξαιρετικά τυχερός.

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«Αισθάνομαι πραγματικά τυχερός»

«Αισθάνομαι πραγματικά τυχερός. Αν το μπατόν είχε περάσει μόλις δύο εκατοστά πιο δίπλα, η ιστορία θα είχε τελείως διαφορετική κατάληξη», είπε μετά την επέμβαση.

«Λίγα εκατοστά πιο μέσα και η ιστορία θα ήταν τελείως διαφορετική. Θα ήμουν νεκρός», δήλωσε ο Τσιφάλντι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τους φίλους του και τονίζοντας τη σημασία της κατοχής συσκευών εκτάκτου ανάγκης στο βουνό.

Παρά την τραυματική εμπειρία, ο 32χρονος δηλώνει αποφασισμένος: σχεδιάζει να επιστρέψει στο Γκράνιτ Πικ τον επόμενο χρόνο για να ολοκληρώσει την ανάβαση που άφησε στη μέση.

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