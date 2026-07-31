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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ομάδας ορειβατών που αγνοείται μετά από χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν, ανάμεσά τους και ο διεθνώς αναγνωρισμένος Νεπαλέζος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα (Νιμς Ντάι).

Η αποστολή αποτελείται από πέντε Νεπαλέζους ορειβάτες, έναν Αμερικανό, έναν Πακιστανό, έναν ορειβάτη από το Ομάν, έναν από την Κίνα και ακόμη έναν αλλοδαπό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ορειβατικής Λέσχης του Πακιστάν, Ιρφάν Αρσάντ Χαν, μέχρι στιγμής οι επίγειες ομάδες διάσωσης έχουν εντοπίσει και ανασύρει τέσσερις σορούς.

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Renowned Nepali climber Nirmal Purja among 10 missing after Pakistan avalanche https://t.co/wsD77T5qAk — The Straits Times (@straits_times) July 31, 2026

Όπως μεταδίδει το CNN, το σήμα GPS τεσσάρων μελών της αποστολής εξακολουθεί να εκπέμπει, γεγονός που δίνει ελπίδες και καθοδηγεί τις επιχειρήσεις έρευνας. Οι καιρικές συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές, τόσο την Παρασκευή όσο και για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου, διευκολύνοντας το έργο των διασωστών. Το Broad Peak, που υψώνεται στα 8.047 μέτρα στην οροσειρά Καρακορούμ, είναι η 12η υψηλότερη κορυφή του πλανήτη.

Nirmal Purja Among 10 Climbers Missing After Broad Peak Avalanche #broadpeak #nirmalpurja pic.twitter.com/aL0IeKhNtD — PakistanTourAndTravel (@Paktourntravel) July 31, 2026

Ποιος είναι ο Νιρμάλ Πούρτζα

Ο Νιρμάλ Πούρτζα συγκαταλέγεται στις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ορειβασίας. Το 2019 πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς κατέκτησε και τις 14 κορυφές του κόσμου άνω των 8.000 μέτρων μέσα σε λίγο περισσότερο από έξι μήνες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ξεπερνούσε τα επτά χρόνια.

World-famous climber Nirmal Purja among 10 missing after avalanche atop Pakistan peak https://t.co/cQRHPV468s pic.twitter.com/H32plEJkQQ — New York Post (@nypost) July 31, 2026

Η εντυπωσιακή αυτή αποστολή παρουσιάστηκε το 2021 μέσα από ντοκιμαντέρ του Netflix, ενώ ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι χρησιμοποίησε συμπληρωματικό οξυγόνο στις αναβάσεις του, θεωρώντας το αναγκαίο για να ολοκληρώσει με ασφάλεια το εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στην ορειβασία, ο Πούρτζα υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό από το 2003. Το 2009 εντάχθηκε στους Βασιλικούς Πεζοναύτες, ενώ είχε προηγουμένως υπηρετήσει και στις επίλεκτες ειδικές δυνάμεις της Βρετανίας.