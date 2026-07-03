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Στις τελετές συμμετέχουν κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, πλήθος ξένων αντιπροσωπειών από συμμαχικές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Ο Χαμενεΐ θα ταφεί σε ήδη υπάρχον ιερό στη Μασχάντ, επιλογή που αποφεύγει τις συγκρίσεις με τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, μέλη της ιρανικής αντιπολίτευσης διοργάνωσαν μια εικονική κηδεία, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο κριτική στις επίσημες κρατικές εκδηλώσεις πένθους.

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Τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία του από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξεκινούν οι πολυήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με τις κυβερνητικές αρχές να εκτιμούν ότι θα συμμετάσχουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, σε μια μαζική κινητοποίηση που θα αποδείξει τις αντοχές και την ελκυστικότητα του θεοκρατικού καθεστώτος στους πολίτες.

Ξεκινούν οι πολυήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τους New York Times, στόχος είναι να προβληθεί προς το εσωτερικό και το εξωτερικό η εικόνα ενός ισχυρού κράτους, ενωμένου και λειτουργικού, παρά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και τα ισχυρά πλήγματα που υπέστη. Για τους σκληροπυρηνικούς, ο νεκρός οποίος υπήρξε επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ανώτατος ηγέτης της χώρας. Το επίσημο σύνθημα των εκδηλώσεων είναι «Πρέπει να σηκωθούμε», συνοδευόμενο από τη χαρακτηριστική εικόνα της υψωμένης γροθιάς του Χαμενεΐ.

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Αναφορικά με τους ιρανούς πολιτικούς παράγοντες, κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος Γχολαμχοσέιν Μοχσενί-Ετζεΐ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έδωσαν το «παρών».

Heads of the Islamic Republic of Iran pay their final respects at the funeral of Ayatollah Ali Khamenei.

President Dr. Masoud Pezeshkian

Speaker of the Parliament Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf

Head of the Judiciary Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i

Foreign Minister Dr. Abbas Araghchi

A… pic.twitter.com/N0WtSjpN8c July 3, 2026

Πλήθος ξένων αντιπροσωπειών και πολιτικών προσώπων από χώρες φιλικά προσκείμενες προς το καθεστώς βίαιης καταστολής της Τεχεράνης —οι οποίες και οι ίδιες δεν έχουν τη φήμη κράτους δικαίου, προχωρούν συχνά σε καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, χρηματοδοτούν την ισλαμική τρομοκρατία— βρίσκονται στο Ιράν για τις τελετές. Ανάμεσά τους ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και ηγέτες από το Κατάρ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, την Κούβα και τη Σερβία.

Η αντιπροσωπεία του Ιράκ – Reuters Η αντιπροσωπεία του Κατάρ – Reuters

Αντιπροσωπείες από την Κίνα, τη Ναμίμπια, το Αφγανιστάν και το Τουρκμενιστάν συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Ιράν στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των τελετών, ενώ παρούσα ήταν επίσης μια επίσημη αντιπροσωπεία από την Ινδία, καθώς και ο Γκουρμπανγκούλι Μπερντιμουχαμέντοφ του Τουρκμενιστάν.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, βρίσκεται επίσης στην τελετή της Παρασκευής.

I’m compiling a list for the record of who is attending Khamenei’s funeral.



So far:

🇷🇺 Russia: Dmitry Medvedev

🇸🇦 Saudi Arabia: Deputy Foreign Minister

🇹🇷 Türkiye: Vice President

🇶🇦 Qatar: Shura Council delegation

🇮🇳 India: political/religious/civil society delegation

🇾🇪 Yemen:… pic.twitter.com/6eKS37R5xS Advertisement July 3, 2026

Αντιπροσωπείες της Χαμάς και της οικογένειας Νασράλα στην κηδεία του Χαμενεΐ

Απαρατήρητη δεν πέρασε επίσης και η παρουσία της οικογένειας του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα που σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 σε σφοδρή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Members of Hassan Nasrallah’s family attended the funeral of former Iranian Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran.



Video from the ceremony showed Nasrallah’s relatives in attendance, many of them visibly emotional as mourners gathered to pay their respects to the late Iranian… pic.twitter.com/vcKiVXXUGq — ILTV Israel News (@ILTVNews) July 3, 2026

Πλάνα του Roya News English δείχνουν την άφιξη της αντιπροσωπείας της Χαμάς για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση των στενών δεσμών της παλαιστινιακής οργάνωσης με το ιρανικό καθεστώς, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

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Να σημειωθεί ότι η επιλογή της Μασχάντ δεν θεωρείται τυχαία. Σε αντίθεση με τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο οποίος τάφηκε σε ειδικά κατασκευασμένο μαυσωλείο, ο Χαμενεΐ θα ταφεί σε ήδη υπάρχον ιερό. Σύμφωνα με αναλυτές, η επιλογή αυτή επιτρέπει στο καθεστώς να τιμήσει τον εκλιπόντα χωρίς να προκαλέσει αναπόφευκτες συγκρίσεις ανάμεσα στη λαϊκή απήχηση των δύο ηγετών.

Μεταξύ των νεκρών που τιμώνται είναι ο γαμπρός του Χαμενεΐ, η πρωτότοκη κόρη του, μια 14 μηνών εγγονή και η σύζυγος του νέου αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιου του προηγούμενου ηγέτη, ο οποίος παραμένει κρυμμένος μετά τις πληροφορίες ότι τραυματίστηκε στην επίθεση.

Η αντί – κηδεία

🚨 IN DEFIANCE: While Tehran holds official mourning ceremonies, the Iranian opposition has staged a symbolic mock funeral for the dead supreme leader Ali Khamenei, using the event to protest the regime's history of oppression and call for political change. pic.twitter.com/wF8wYiFAUx Advertisement July 3, 2026

Την ώρα που η Τεχεράνη βρίσκεται σε κλίμα επίσημου πένθους, μέλη της ιρανικής αντιπολίτευσης επέλεξαν να «τρολάρουν» τις τελετές πένθους, διοργανώνοντας μια εικονική, «ψεύτικη» κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ.