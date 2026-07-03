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Τα αεροσκάφη κατασκευάστηκαν στο αεροναυπηγείο Κομσομόλσκ ον Αμούρ και παραμένουν προσωρινά σε ρωσικό έδαφος με το Ιράν να καλύπτει τα έξοδα συντήρησης.

Η παραγγελία εντάσσεται σε ευρύτερη αμυντική συμφωνία του 2023, η οποία προβλέπει την προμήθεια συνολικά σαράντα οκτώ μαχητικών Su-35, επιθετικών ελικοπτέρων και εκπαιδευτικών αεροσκαφών.

Το Ιράν προετοιμάζει ήδη το προσωπικό του για τη χρήση των νέων συστημάτων, ενώ η ρωσική πλευρά δίνει προτεραιότητα στις εξαγωγές αυτές ενισχύοντας την παραγωγική της ικανότητα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία ολοκλήρωσε την παραγωγή της πρώτης παρτίδας 20 μαχητικών Su-35 που είχε παραγγείλει το Ιράν, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Τεχεράνης να εκσυγχρονίσει τον γερασμένο της πολεμικό αεροπορικό στόλο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Military Watch, τα αεροσκάφη κατασκευάστηκαν στο αεροναυπηγείο Κομσομόλσκ ον Αμούρ της Ρωσικής Άπω Ανατολής, ενώ το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν καλύπτει επί του παρόντος τα έξοδα συντήρησης και υποστήριξης, καθώς τα μαχητικά παραμένουν στη Ρωσία εν αναμονή της μεταφοράς τους.

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Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη διαρροή ρωσικής στρατιωτικο-βιομηχανικής αλληλογραφίας από τα τέλη του 2025, η οποία υποδείκνυε ότι 16 μαχητικά Su-35 βρίσκονταν ήδη σε παραγωγή για το Ιράν εκείνη την εποχή.

Με ακτίνα δράσης σχεδόν 1.600 χιλιομέτρων, το Sukhoi Su-35 (ΝΑΤΟ: Flanker-M ή «Super Flanker») μπορεί να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος. Η ικανότητά του να επιχειρεί από μικρά ή αυτοσχέδια αεροδρόμια το καθιστά επίσης λιγότερο εξαρτημένο από μεγάλες αεροπορικές βάσεις και πιο δύσκολο να εξουδετερωθεί.

Exclusively for @Blackrussiantv



The Russian Sukhoi Su-35 multirole fighter performs combat operations in a special military operations zone. https://t.co/SYxPIAmIv3 pic.twitter.com/jpffshj3Pv — JHArnous (@JHArnous) June 28, 2026

Αν και είναι λιγότερο προηγμένο από αεροσκάφη όπως το Lockheed Martin F-35 Lightning II ή το κινεζικό Shenyang J-16, το Su-35 παραμένει ένα από τα πιο δοκιμασμένα σε μάχες σύγχρονα μαχητικά στον κόσμο και αναβαθμίζεται σταθερά με νεότερα συστήματα πυραύλων αέρος-αέρος, προσθέτει η έκθεση.

Η Ρωσία έχει παραγάγει ιστορικά τα Su-35 με σχετικά μέτριο ρυθμό, περίπου 14 αεροσκάφη ετησίως, αν και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η παραγωγική ικανότητα βρίσκεται σε φάση επέκτασης.

Τον Μάιο του 2025, ο Vadim Badekha, γενικός διευθυντής της United Aircraft Corporation, επιβεβαίωσε ότι γίνονται προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής. Η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να μειώσει τις παραδόσεις των Su-35 στις ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, καθώς δίνεται προτεραιότητα στις παραγγελίες του Ιράν.

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Διαρρεύσαντα έγγραφα της ρωσικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2025 υποδείκνυαν ότι το Ιράν είχε παραγγείλει συνολικά 48 μαχητικά Su-35, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες δηλώσεις ιρανών αξιωματούχων ότι είχε αγοραστεί ένας μη προσδιορισμένος αριθμός των αεροσκαφών.

Η Ρωσία συνήψε αμυντική συμφωνία με το Ιράν το 2023. Η συμφωνία αυτή σηματοδότησε την πρώτη αγορά μαχητικών αεροσκαφών από το Ιράν από τη δεκαετία του 1990 και περιελάμβανε μαχητικά Su-35, επιθετικά ελικόπτερα Mil Mi-28 και εκπαιδευτικά αεροσκάφη Yakovlev Yak-130.

Το ενδιαφέρον για το Su-35 από άλλες χώρες είναι περιορισμένο, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τα ξεπερασμένα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης και οι πιθανές κυρώσεις αποθαρρύνουν πολλούς πιθανούς αγοραστές.

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Σύμφωνα με την έκθεση, το Ιράν έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία πιλότων για τον νέο στόλο. Οι παραδόσεις των εκπαιδευτικών αεροσκαφών Yakovlev Yak-130 στο Ιράν ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2023, κάτι που θεωρείται ευρέως ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης πιλότων για μελλοντικές επιχειρήσεις με Su-35.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραδόσεις των Su-35 στο Ιράν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το 2026, αν και ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ζημιές στις υποδομές της αεροπορικής βάσης του Χαμαντάν ενδέχεται να καθυστερούν την ανάπτυξη των αεροσκαφών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες μηχανικών εργάζονται για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων, ενώ αναμένεται η άφιξη προηγμένων προσομοιωτών πτήσης πριν από τα ίδια τα μαχητικά.

Οι στρατιωτικές προμήθειες του Ιράν από τη Ρωσία φαίνεται να εκτείνονται πέρα από το πρόγραμμα Su-35. Ρωσικές πηγές ανέφεραν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ιούνιο ότι η Τεχεράνη είχε επίσης παραγγείλει 12 μαχητικά Su-30SM2, με τις παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2027, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη που θα μεταφερθούν από ενεργές ρωσικές μονάδες.

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