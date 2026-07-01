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Αμερικανοί αξιωματούχοι συνομίλησαν με τους μεσολαβητές του Κατάρ, αν και το Ιράν διέψευσε την πραγματοποίηση απευθείας συναντήσεων με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνεργάτες του ότι η μη επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα έως τις 18 Αυγούστου δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει τον διάλογο, παραμένοντας παράλληλα προετοιμασμένη για ενδεχόμενο πόλεμο.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ειδικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του αμερικανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

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Το ενδεχόμενο επιτροφής των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, φαίνεται πως εξέτασε σοβαρά ο αμερικανκός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αλλά τελικά προτίμησε εκ νέου να καταφύγει σε διπλωματικές προσπάθειες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal και τις δηλώσεις αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και οι δύο πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει το «κανάλι» αποφυγής της σύγκρουσης, στο οποίο συμμετέχουν οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την μία και ο αμερικανικός στρατός από την άλλη.

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Ο Τραμπ, φέρεται να εξέτασε τις τελευταίες ημέρες διάφορες επιλογές για επιστροφή σε πλήρη πόλεμο με το Ιράν, αλλά αποφάσισε να επικεντρωθεί αντ’ αυτού στις διπλωματικές προσπάθειες, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Επίσης, ο αμερικανός πρόδρος ανέφερε σε συνεργάτες του ότι δεν θα αποτελούσε πρόβλημα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έως την προθεσμία των 60 ημερών, στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Στο μυαλό του Τραμπ

O Τραμπ φέρεται να πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγό Νταν Κέιν σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουν αντ’ αυτού σε νέο γύρο επιθέσεων.

Επιπροσθέτως, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ βρέθηκαν την Τρίτη στη Ντόχα για συναντήσεις με τους μεσολαβητές του Κατάρ, προκειμένου να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά το Κατάρ και το Ιράν δήλωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, διαψεύδοντας έτσι τον ισχυρισμό που είχε διατυπώσει ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παραμένει έτοιμο για πόλεμο.

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Ιράν: Επιδιώκουμε τον διάλογο αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά αν ο διάλογος δεν υλοποιηθεί, είμαστε επίσης προετοιμασμένοι για πόλεμο και θα αντιδράσουμε αναλόγως», δήλωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η προσωρινή συμφωνία της 17ης Ιουνίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει τεθεί υπό δοκιμασία από τις πρόσφατες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία των 14 σημείων έδωσε 60 ημέρες στις δύο πλευρές για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία στη σύγκρουση που ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και για να επιλύσουν ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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