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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς από αδιευκρίνιστο αριθμό δραστών, από τους οποίους υπήρξαν αρκετοί τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes, με τις αρχές να επιβάλλουν αποκλεισμό στην πανεπιστημιούπολη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, πολλά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι στιγμής, οι τραυματισμοί τους δεν φαίνεται να είναι απειλητικοί για τη ζωή τους.

🚨 BREAKING: Virginia State University on LOCKDOWN

Multiple people shot on campus this morning. Multiple suspects involved.



Police confirm several victims transported to hospitals. University says none of the injuries appear life-threatening at this time.



Campus remains locked… pic.twitter.com/9AY06mp3e3 August 15, 2026

Multiple people shot near the Quad Annexes at Virginia State University this morning. Victims treated, none life-threatening so far. Campus lockdown in effect. Pray hard for the victims. pic.twitter.com/YxEsfqIxL7 — Roberto Gil (@RbtGil) August 15, 2026

Η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης και η αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των υπόπτων, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών όσο συνεχίζεται η αστυνομική επιχείρηση.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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