Με μια επιταγή άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 975.000 ευρώ) θέλησαν απλοί Αυστραλοί πολίτες να πουν «ευχαριστώ» στον γενναίο άνδρα που αφαίρεσε το όπλο από έναν από τους δράστες κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας την περασμένη Κυριακή (14/12).
Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρημάτων, μεταξύ αυτών και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων Bill Ackman, ο οποίος δώρισε 99.999 δολάρια Αυστραλίας.
Ο Αχμέντ, μουσουλμάνος και πατέρας δύο παιδιών, παρέλαβε την υπερμεγέθη επιταγή στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο St. George από τον Ζάχερι Ντερένιοφσκι, influencer στα social media και συνδιοργανωτή της σελίδας GoFundMe, όπως δείχνουν βίντεο που αναρτήθηκαν online.
Όταν του παρέδωσαν την επιταγή, ο Αχμέντ, ο οποίος εγκατέλειψε την πατρίδα του στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας πριν από περίπου 20 χρόνια, ρώτησε «Το αξίζω;», με τον Ντερένιοφσκι να απαντά «Κάθε σεντ», όπως δείχνει το βίντεο.
Στην ερώτηση τι θα ήθελε να πει στους δωρητές, ο Αχμέντ απάντησε «Να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι. Να ξεχάσουν ό,τι κακό… και να συνεχίσουν να σώζουν ζωές».
«Όταν έσωσα τους ανθρώπους το έκανα από καρδιάς γιατί ήταν μια όμορφη μέρα, όλοι απολάμβαναν τη γιορτή με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι, όλοι ήταν χαρούμενοι και τους αξίζει να απολαμβάνουν», είπε ο Αχμέντ, σηκώνοντας τη μη τραυματισμένη γροθιά του στον αέρα.
«Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη στον κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να μένουμε αδρανείς – φτάνει πια. Ο Θεός να προστατεύει την Αυστραλία. Aussie, Aussie, Aussie», πρόσθεσε. Ο ιδιοκτήτης καταστήματος καπνικών δεν αποκάλυψε τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα.
Η ένοπλη θανατηφόρα επίθεση σε παραλία του Σίδνει με 16 νεκρούς οδήγησε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι να δηλώσει πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα.
