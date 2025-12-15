Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ένας μανάβης που μετακόμισε στην Αυστραλία από την Συρία για μία νέα ζωή και, αφού γλίτωσε από τον πόλεμο, δέχθηκε δύο σφαίρες αφού πάλεψε σώμα με σώμα με ένα σκοπευτή τρομκράτη για να του αρπάξει το όπλο από τα χέρια.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ένας μανάβης και πατέρας δύο παιδιών 5 και έξι ετών, είναι ο ήρωας του Σίδνεϊ και εκατομμύρια πολίτες στην Αυστραλια προσεύχονται για να βγει όρθιος από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με δύο σφαίρες στο σώμα του από τρομοκράτες καθώς αναμένεται να χειρουργηθεί.

Ο μανάβης – ήρωας έγινε αναγνωρίσιμος μέσα σε λίγες ώρες όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά σε πολλές χώρες του κόσμου, αφού διακρίνεται καθαρά σε ένα συγκλονιστικό βίντεο τη στιγμή που τρέχει, αρπάζει από την πλάτη και αφοπλίζει έναν σκοπευτή στην παραλία Bondi.

«Ο Άχμεντ είναι ένας πραγματικός ήρωας. Χθες το βράδυ, η απίστευτη γενναιότητά του έσωσε αναμφίβολα αμέτρητες ζωές, όταν αφόπλισε έναν τρομοκράτη, διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Ήταν τιμή μου να περάσω λίγο χρόνο μαζί του και να του μεταφέρω τις ευχαριστίες των κατοίκων της Νέας Νότιας Ουαλίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είχαν χαθεί περισσότερες ζωές αν δεν ήταν η ανιδιοτελής γενναιότητα του Άχμεντ. Σε ευχαριστούμε Άχμεντ», γράφει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, κάτω από μία φωτογραφία όπου τους βλέπουμε μαζί στο νοσοκομείο.

«Θεέ μου, δώσε μου δύναμη» είπε και όρμηξε στον ένοπλο τρομοκράτη

«Προσευχήθηκε στον Θεό, είπε: Δώσε μου δύναμη και έτρεξε προς αυτόν από πίσω. Είπε ότι η δύναμη του Θεού του έδωσε τη δύναμη να δράσει», είπε ο ξάδελφός του Μουσταφά. ⁣

⁣

«Έχει δύο σφαίρες στον ώμο του, στο χέρι του, ήταν πολύ άσχημο, πολύ τρομακτικό – είναι ήρωας»., συμπληρώνει.⁣

Ο Άχμεντ είναι ένας ευσεβής μουσουλμάνος που δεν άντεχε να βλέπει άλλους να σκοτώνονται, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει ήρωας σώζοντας ζωές Εβραίων και Αυστραλών που βρέθηκαν στο στόχαστρο των μακελάρηδων στην παραλία του Σίδνεϊ.

⁣

Μετακόμισε στην Αυστραλία για μια νέα ζωή πριν από περίπου μια δεκαετία από τη Συρία, προσπαθώντας να αποφύγει τον πόλεμο… Τη στιγμή που έτρεξε προς το μέρος του τρομοκράτη είχε ήδη δεχθεί δύο σφαίρες.





Συγκίνηση για τον Άχμεντ και δωρεές άνω του εκατομμυρίου

Ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου, ο Εβραίος τραπεζίτης Γουίλ Άκμαν, έκανε δωρεά 100 χιλιάδων δολαρίων για τον ήρωα της τρομοκρατικής επίθεσης, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την απίστευτη πράξη γενναιότητας. «Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει έναν λογαριασμό, ώστε να ανταμείψουμε αυτόν και την οικογένειά του;», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έκτοτε, δημιουργήθηκε μια σελίδα στο Gofundme με τίτλο «Υποστηρίξτε τον ήρωα που αφόπλισε τον δράστη στο Μπόντι».

Ο 43χρονος ιδιοκτήτης μανάβικου, που έγινε το πρόσωπο της αντίστασης κατά τη διάρκεια της φρικτής επίθεσης τράβηκε την προσοχή ηγετών από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πράξη του «πολύ γενναία»:

«Ένας πολύ γενναίος άνθρωπος που επιτέθηκε μετωπικά σε έναν από τους σκοπευτές και έσωσε πολλές ζωές. Ένας πολύ γενναίος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα», δήλωσε. «Μεγάλος σεβασμός στον άνθρωπο που το έκανε αυτό».

Νέο βίντεο και ένα ερώτημα

Στο μεταξύ, ένας νέος βίντεο με κοντινά πλάνα ενός από τους δράστες της επίθεσης στο Μπόντι τον δείχνουν να ξαναγεμίζει ήρεμα και αποτελεσματικά το όπλο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν είχε στρατιωτική εκπαίδευση. ⁣

⁣

Δεκαπέντε αθώοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, επιβεβαιώθηκαν νεκροί μετά την επίθεση του πατέρα και του γιου.⁣

