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Ένοπλοι σκότωσαν τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν αρκετούς ακόμη την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που καταρτίστηκε για να επιδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη και τοπικές πηγές στην κεντρική Νιγηρία.

Η πολιτεία Μπένου μαστίζεται εδώ και χρόνια από αιματηρά επεισόδια.

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Αποτελεί τμήμα αυτής που είναι γνωστή με την ονομασία «κεντρική ζώνη» (Middle Belt) της Νιγηρίας –ανάμεσα στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά και στον κυρίως χριστιανικό νότο– όπου ξεσπούν συχνά συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και γεωργούς, εξαιτίας διενέξεων για τους φυσικούς πόρους, τη γη, τους βοσκότοπους, το νερό, ενώ παράλληλα δρουν συμμορίες επιδιδόμενες ιδίως σε απαγωγές για λύτρα.

Η έκθεση, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες, αναφέρει ότι «φερόμενοι ως οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» επιτέθηκαν στο χωριό Σάι, στην περιφέρεια Μπάρτζι, στη διοικητική περιοχή Κατσίνα Άλα, περί τις 02:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 04:00 ώρα Ελλάδας) και σκότωσαν «πάνω από 15 κατοίκους», ενώ «τραυμάτισαν αρκετούς άλλους».

Οι αρχές στην περιφέρεια Μπάρτζι ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως «όχι λιγότεροι από δεκαπέντε άνθρωποι» δολοφονήθηκαν, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι γυναίκες και παιδιά.

Κάτοικος της Σάι, ο Τζόζεφ Χιρ, είπε στο AFP ότι οι δράστες εισέβαλαν στο χωριό νύχτα, καθώς οι κάτοικοι «κοιμούνταν».

Ωστόσο ο επικεφαλής των αρχών στην περιοχή Κατσίνα Άλα, ο Τζάστιν Σάκου, έδωσε άλλον απολογισμό, κάνοντας λόγο για 6 νεκρούς και 13 τραυματίες.

«Το γεγονός είναι ότι διαπράχτηκε επίθεση εναντίον του λαού μου. Έξι άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 13 τραυματίστηκαν», είπε ο κ. Σάκου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επίθεση ενδέχεται να διαπράχτηκε σε αντίποινα για τον φόνο, την 26η Ιουνίου, του Ρίσκου Μουχάμαντ, ηγέτη στην πολιτεία Μπένου φορέα συλλογικής εκπροσώπησης κτηνοτρόφων, καθώς και ακόμη ενός ανθρώπου, στην περιοχή Οτουκπό.