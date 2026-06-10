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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου, έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε άτυπο οικισμό στο Κλίβελαντ, περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Τετάρτη.

At least 12 people were killed as a group of "more than 10" suspects opened fire in an informal settlement in South Africa on Tuesday evening, police said.



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Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού περισσότερων από δέκα υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση στον άτυπο οικισμό Jumpers. Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό όχημα τύπου Toyota Quantum. Στη συνέχεια εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία πρόσβασης και άνοιξαν πυρ σε πολλαπλά σημεία της περιοχής, πριν διαφύγουν χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα.

Με πληροφορίες από Reuters