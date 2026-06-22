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Σοκ και θλίψη προκαλεί η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο σχολείο San Jose National High School. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν πυροβολισμοί εντός του σχολικού χώρου, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκεί.

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🔴 #URGENTE | Al menos 3 personas murieron y 5 resultaron heridas tras un tiroteo en una escuela en Tacloban City, en Filipinas. pic.twitter.com/fAIPnJJUtS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 22, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες και τα θύματα σε νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν στιγμές από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων ούτε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βασικός ύποπτος για την επίθεση θεωρείται ένας 15χρονος μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο περιστατικό συμμετείχε και δεύτερο άτομο, το οποίο παραμένει ασύλληπτο και αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από Anadolu