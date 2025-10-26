Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα της Κυριακής το νησί της Ρόδου, καθώς 18χρονος Ροδίτης που ζει με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο!

Το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος, καθώς η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό του Ιωάννη, μόλις 18 ετών, ο οποίος λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ροδιακή, έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν’ αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.

Πηγή: rodiaki.gr