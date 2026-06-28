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Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Χ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζητά τη δικαστική δίωξη των ηγετών ΗΠΑ και Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

«Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πρέπει να συλληφθούν και να λογοδοτήσουν γι’ αυτά», δήλωσε ο Χαμενεΐ, περιγράφοντας τα φερόμενα αδικήματα ως «ένα φάκελο υπόθεσης ανάμεσα σε εκατοντάδες, μάλιστα χιλιάδες, σημαντικά νομικά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν με σοβαρότητα σε εγχώρια και διεθνή δικαστήρια».

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What is definite is that these criminals must be seized by the collar and brought to justice for their criminal deeds. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 28, 2026

Ο Χαμενεΐ τόνισε τις βλάβες που υπέστησαν οι Ιρανοί κατά τη διάρκεια των «επιβαλλόμενων πολέμων», συμπεριλαμβανομένων των «δολοφονιών παιδιών και των εγκλημάτων πολέμου στη Μινάμπ και τη Λαμέρντ», των επιθέσεων σε ιατρικά κέντρα, καθώς και των σωματικών και ψυχολογικών βλαβών που πρέπει να διωχθούν ενώπιον εθνικών και διεθνών δικαστηρίων.

The confessions and even brazen boasting of some of the leaders of the US-Zionist enemy regarding these crimes, are indisputably an admission of crime, and these effectively pave the way for the vindication of the [Iranian] nation's rights that have been violated. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 28, 2026

«Οι ομολογίες από τους ηγέτες του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού σχετικά με αυτά τα εγκλήματα, είναι αναμφισβήτητα μια παραδοχή εγκλήματος, και αυτά στην πράξη ανοίγουν τον δρόμο για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Ιρανικού έθνους που έχουν παραβιαστεί», συμπλήρωσε με άλλη ανάρτηση.