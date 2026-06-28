Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Χ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζητά τη δικαστική δίωξη των ηγετών ΗΠΑ και Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.
«Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πρέπει να συλληφθούν και να λογοδοτήσουν γι’ αυτά», δήλωσε ο Χαμενεΐ, περιγράφοντας τα φερόμενα αδικήματα ως «ένα φάκελο υπόθεσης ανάμεσα σε εκατοντάδες, μάλιστα χιλιάδες, σημαντικά νομικά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν με σοβαρότητα σε εγχώρια και διεθνή δικαστήρια».
Ο Χαμενεΐ τόνισε τις βλάβες που υπέστησαν οι Ιρανοί κατά τη διάρκεια των «επιβαλλόμενων πολέμων», συμπεριλαμβανομένων των «δολοφονιών παιδιών και των εγκλημάτων πολέμου στη Μινάμπ και τη Λαμέρντ», των επιθέσεων σε ιατρικά κέντρα, καθώς και των σωματικών και ψυχολογικών βλαβών που πρέπει να διωχθούν ενώπιον εθνικών και διεθνών δικαστηρίων.
«Οι ομολογίες από τους ηγέτες του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού σχετικά με αυτά τα εγκλήματα, είναι αναμφισβήτητα μια παραδοχή εγκλήματος, και αυτά στην πράξη ανοίγουν τον δρόμο για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Ιρανικού έθνους που έχουν παραβιαστεί», συμπλήρωσε με άλλη ανάρτηση.