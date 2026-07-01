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Στην ίδια πόλη έφτασαν Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις υψηλού επιπέδου, ενώ οι δύο χώρες επιχειρούν να διαχειριστούν την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, παραμένουν οι εντάσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, όπου οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις ιρανικές αξιώσεις για επιβολή τελών διέλευσης.

Παράλληλα, η κατάσταση περιπλέκεται από τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολά στον Λίβανο, γεγονός που απειλεί την εκεχειρία που προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

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Ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με διαπραγματευτές στη Ντόχα του Κατάρ στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές οι οποίες υπογραμμίζουν ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες επαφές με την αμερικανική πλευρά.

Στο μεταξύ ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν στη Ντόχα χθες Τρίτη για «υψηλού επιπέδου» συνομιλίες, όπως τις χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος.

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Ο Τραμπ βέβαια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι επρόκειτο να διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης χθες Τρίτη. «Το Ιράν ζήτησε μια συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί αύριο (σ.σ. την Τρίτη) στη Ντόχα», είχε πει.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι είναι μεταξύ αυτών που θα συναντηθούν με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάζεντ αλ Ανσάρι, ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν χαμηλού επιπέδου τεχνικές συνομιλίες.

«Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει προγραμματιστεί καμία άμεση συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Αντίστοιχες ήταν οι δηλώσεις και του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ ο οποίος σημείωσε ότι σήμερα θα υπάρξει συνάντηση με τους διαπραγματευτές, αλλά τόνισε ότι «τις επόμενες ημέρες δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση με την αμερικανική πλευρά σε κανένα επίπεδο».

ΗΠΑ και Ιράν έχουν επανειλημμένα εκδώσει αντικρουόμενες ανακοινώσεις αναφορικά με τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη των συζητήσεων που οδήγησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης στις 17 Ιουνίου.

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Ένας διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο AFP ότι οι αμερικανικές και οι ιρανικές «τεχνικές ομάδες» αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν «την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης» που σύναψαν οι δύο χώρες.

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποτροπή επεισοδίων λειτουργούν», πρόσθεσε.

Ο γρίφος του Στενού

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Αν και η υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνέβαλε στη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, παραμένουν σημαντικές εντάσεις γύρω από τη διαχείριση του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα επιβραδύνθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από δύο επιθέσεις σε πλοία.

Συνολικά 29 πλοία που μετέφεραν πρώτες ύλες διέσχισαν το στενό το Σάββατο και 12 την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες.

Το Ιράν επαναλαμβάνει εδώ και εβδομάδες ότι θέλει να επιβάλλει στο Στενό τέλη διέλευσης με κάποια μορφή, κάτι που οι ΗΠΑ απορρίπτουν.

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Μετά την άρση του αποκλεισμού που ακολούθησε την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης το Ιράν έχει εξαγάγει «πάνω από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες το βράδυ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 50 έως 60 ημερών, «δεν ήμασταν καθόλου σε θέση να εξαγάγουμε ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου», σημείωσε.

Ωστόσο σε ό,τι αφορά το Στενό του Ορμούζ ο Γαλιμπάφ υπογράμμισε ότι η κυριαρχία του «ανήκει στο Ιράν και το Ομάν και η ναυσιπλοΐα στο Στενό υπόκειται σε ρυθμίσεις που καθορίζονται από το Ιράν».

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Από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επιβάλλει διόδια στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνοντας σε συνέντευξή του στο The Michael Knowles Show: «Αυτό δεν θα τελειώσει σε ένα σημείο όπου οι Ιρανοί θα εισπράττουν διόδια από τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η διέλευση πετρελαίου από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν το ξέσπασμα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιστροφή στις εχθροπραξίες;

Κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι στοχοθέτησε δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι βομβάρδισαν σε αντίποινα στόχους στο ιρανικό έδαφος. Το Ιράν απάντησε στοχοθετώντας το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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Η κατάσταση πλέον φαίνεται να έχει ηρεμήσει στο στρατιωτικό επίπεδο, αν και ο Γαλιμπάφ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη «για πόλεμο», αν και προτιμά «τον διάλογο».

Αναζητώντας τρόπους να αρθεί το αδιέξοδο ο Τραμπ έχει επίσης σκεφθεί την επιστροφή στις εχθροπραξίες και έχει συνομιλήσει με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, τον στρατηγό Ντα Κέιν, για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, ανέφερε σε άρθρο της η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Προς το παρόν όμως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφασίσει να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, πρόσθετε το άρθρο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διατάσσει τον στρατό του να καταστρέψει ολοσχερώς τις «υποδομές της Χεζμπολά»

Στο μεταξύ, νέο πιθανό κίνδυνο για την εφαρμογή των όρων της κατ΄αρχήν συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ μπορεί να αποτελεί η ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην οποία αναφέρει ότι διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε τις «υποδομές» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάστον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ προβλέπει εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου και μια πρόσφατη παραβίαση από πλευράς του Ισραήλ λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης-Ουάσιγκτον.

Επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στον νότιο Λίβανο, ο κ. Νετανιάχου αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές, στο έδαφος και στο υπέδαφος, που χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίονας του κινήματος για να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ, ιδίως τις υπόγειες σήραγγες.

«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω, και το κάνετε», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, κατά κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του μέσω X.

Ακόμη, είπε πως οι ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να «δρουν» αμέσως, να «μην περιμένουν», όταν εντοπίζουν απειλή γι’ αυτούς. Απέκλεισε ακόμη την απόσυρση των μονάδων από την περιοχή που έχουν καταλάβει ωσότου η Χεζμπολά αφοπλιστεί «πλήρως», ωσότου «εξαλειφθεί η απειλή».

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χεζμπολά αποτελεί τον πιο σημαντικό κρίκο σε αυτόν που αποτελεί τον «άξονα της αντίστασης» δυνάμεων που πρόσκεινται στο Ιράν. Υποστήριξε πως δεν απομένει παρά «το 8%» από τις 150.000 ρουκέτες που διέθετε κατ’ αυτόν η Χεζμπολά και ότι έχουν σκοτωθεί «9.000 τρομοκράτες» στον Λίβανο.

Τόσο η Χεζμπολά, όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου θεωρούν τη «ζώνη ασφαλείας» που αποφάσισε μονομερώς να δημιουργήσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας επιβολή κατοχής, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς λιβανικών ΜΜΕ, το τμήμα της χώρας που έχει κυριεύσει το Ισραήλ ισούται με κάπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα — ή αλλιώς το 6% της επικράτειας.