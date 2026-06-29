Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε την αποδέσμευση έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Κατάρ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις μεταξύ τους επιθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Τεχνικές ομάδες των δύο χωρών θα συναντηθούν στο Κατάρ για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξής τους.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χαρακτηρίζοντάς την ως υποταγή και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να την αποδεχτεί.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο που περιείχε οπλισμό και εξοπλισμό εκτόξευσης κατά του Ισραήλ.

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Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμευτούν έξι δισεκατομμύρια δολάρια από τα 12 δισ. παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο Κατάρ και θα επιστρέψουν στο Ιράν.

«Ξεπαγώνουν» ιρανικά κεφάλαια έξι δισ. δολαρίων στο Κατάρ βάσει συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η νέα αυτή ανακοίνωση του Ιρανού προέδρου έρχεται μετά την υπογραφή του συμφώνου – πλαισίου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στον μήνα, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξής τους.

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Παράλληλα, τεχνικές ομάδες των δύο χωρών που εργάζονται για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες, όπως δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή με γνώση των συνομιλιών.

#Iranian President Masoud Pezeshkian announced that $6 billion of a total $12 billion of #Iran’s frozen assets in Qatar will be released and transferred back to the country, according to Iran’s IMNA news agency, citing Iran's Presidential Information Office. Pezeshkian made the… pic.twitter.com/dWuTqxgOBE June 29, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεσολαβητές έχουν δημιουργήσει ειδικούς διαύλους επικοινωνίας ώστε να αποτρέπονται ενδεχόμενα επεισόδια, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις προβλέπεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα.

Προσωρινή παύση επιθέσεων για «ελεύθερη ναυσιπλοΐα» συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο Axios, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν προς το παρόν τις επιθέσεις τους και να συναντηθούν την Τρίτη (30/6) στο Κατάρ, με βασικό αντικείμενο τη διένεξη για τα Στενά του Ορμούζ.

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του ιστότοπου στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

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Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό, καθώς θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το διαρκές τέλος του πολέμου.

Η άρνηση της Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, εχθρικό κλίμα προς τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου διατηρεί η Χεζμπολάχ με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι να δηλώνει ότι «η συμφωνία δεν θα περάσει», γιατί δεν εγγυάται τα συμφέροντα της χώρας.

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από το κόμμα του, το κίνημα Αμάλ, σημείωσε ότι πρόκειται για «συμφωνία “υπαγορευμένων όρων” και όχι για συμφωνία που προστατεύει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

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Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri sharply criticized the agreement signed in Washington, describing it as an imposed set of dictates rather than an agreement that safeguards Lebanon's rights.



In remarks to Al Akhbar newspaper, Berri said the deal "is an imposition, not an… pic.twitter.com/4DBAUw0v3d — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 29, 2026

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε τη συμφωνία, περιγράφοντάς την ως παράδοση στο Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν την Κυριακή με κοινή ανακοίνωσή τους ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς.

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Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz:

As part of Operation Closing Verse, the IDF has just destroyed the underground terrorist infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in the area of the village of Majdal Zoun in southern Lebanon.



The… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 28, 2026

«Η σήραγγα αυτή, που ήταν μήκους 200 και πλέον μέτρων και βάθους που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα, περιείχε εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

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