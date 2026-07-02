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Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, καθώς οι αρχές αδυνατούν να εγγυηθούν την ασφάλειά του.

Η απόφαση για την απουσία του ανώτατου ηγέτη ελήφθη λόγω των εντεινόμενων εντάσεων με το Ισραήλ και των κινδύνων ασφαλείας.

Πλήθος κόσμου από το εσωτερικό και το εξωτερικό αναμένεται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις πένθους για να τιμήσει τον εκλιπόντα ηγέτη.

Οι προγραμματισμένες τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία έχει οριστεί για τις 9 Ιουλίου.

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Στις 4 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι τελετές για την κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, με τον γιό του, ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να μην μπορεί να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, για λόγους ασφαλείας.

«Οι αρχές δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά του» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αγιατολάχ Χακίμ Ελάχι, σε αποκλειστική συνέντευξη στο India Today, πριν αναχωρήσει για την Τεχεράνη από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ιντίρα Γκάντι».

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Ο Ελάχι ανέφερε ότι η απόφαση αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους ασφαλείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς το Ιράν προετοιμάζεται για μια εβδομάδα τελετών κηδείας υπό τη σκιά των εντεινόμενων εντάσεων με το Ισραήλ.

«Ήμουν στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα και συνάντησα μερικούς από τους φίλους μου που τον είχαν δει. Μου είπαν ότι θέλει να βγει έξω. Θέλει να συναντήσει κόσμο. Όμως, οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν του επιτρέπουν να έρθει», είπε ο Ελάχι.

«Μου είπαν: “Είναι πολύ επικίνδυνο και δεν μπορούμε να του εξασφαλίσουμε ασφάλεια”. Νομίζω ότι δεν θα βγει έξω», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που οι κυβερνώντες κληρικοί του Ιράν προετοιμάζουν πολυήμερες μαζικές τελετές κηδείας για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη ότι ο επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να καίει δυνατά.

Περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στο Ιράν, ο Ελάχι είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε πένθος από τον θάνατο του Χαμενεΐ, με πολλούς υποστηρικτές να θεωρούν την απώλεια αυτή ως κάτι που δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί.

«Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη απώλεια για αυτούς. Πιστεύουν ότι έχουν χάσει το πνεύμα τους, την ψυχή τους. Πιστεύουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει», είπε.

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Ο Ελάχι ανέφερε ότι άνθρωποι από όλο το Ιράν και το εξωτερικό ταξιδεύουν για να παραστούν στις τελετές κηδείας και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον εκλιπόντα ηγέτη.

«Έρχονται για να δείξουν την αλληλεγγύη τους και να πουν ότι είμαστε μαζί σας, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ και θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι σας», είπε.

Οι τελετές κηδείας θα προσελκύσουν τεράστια πλήθη ως ένδειξη υποστήριξης προς την Ισλαμική Δημοκρατία μετά τον πόλεμο. Οι εκδηλώσεις πένθους αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, με πομπές που έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις πριν ο Χαμενεΐ ταφεί στις 9 Ιουλίου.

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