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Η Τεχεράνη επιδιώκει να συζητήσει τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας και το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ, υποβαθμίζοντας τις επαφές σε τεχνικό επίπεδο.

Αντιθέτως, η αμερικανική πλευρά προτίθεται να εκπροσωπηθεί σε υψηλό επίπεδο, εστιάζοντας πρωτίστως στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα σεβαστούν το μνημόνιο συνεννόησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση πιθανώς καθοριστική, τονίζοντας ότι η διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης εξελίσσεται ευνοϊκά για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, Ιράν και ΗΠΑ επιστρέφουν στις διαπραγματεύσεις σήμερα, έχοντας δώσει ραντεβού στην Ντόχα του Κατάρ.

Αβεβαιότητα και ασάφεια όμως υπάρχει τόσο για την φύση των συνομιλιών όσο και την ατζέντα.

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Βάσει του αρχικού προγραμματισμού, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης, τα ζητήματα που θα έπρεπε να συζητηθούν τώρα εκείνα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Ωστόσο η Τεχεράνη, μετά τις εχθροπραξίες του Σαββατοκύριακου προτάσσει το μελλοντικό καθεστώς του Ορμούζ και τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη έκανε λόγο χθες βράδυ για «τεχνικού επιπέδου» συνομιλίες. Συγκεκριεμένα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκεΐ δήλωσε ότι δεν είχαν προγραμματιστεί συνομιλίε σε πολιτικό επίπεδο και ότι στο Κατάρ θα μεταβεί αυτή την εβδομάδα «τεχνική» αντιπροσωπεία για συνομιλίες σχετικές με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης.

Όμως, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Λέβιτ δήλωεσ πως οι ΗΠΑ θα εκπροσωπηθούν σε «πολύ υψηλό επίπεδο» απο τον ειδικό απεστλαμένο του Ντοναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο αλλά και γαμπρό του, Τζάρεντ Κόυσνερ.

Μιλώντας μάλιστα στο Fox News σημείωσε: «Σε ό,τι μας αφορά, τηρούμε τις υποσχέσεις μας για κατάπαυση του πυρός», τόνισε η Λέβιτ, προσθέτοντας πάντως ότι «η βία θα αντιμετωπιστεί με βία».

Οι δηλώεις του αμερικανού προέδρου πάντως δεν βοήθησαν στο να αποσαφηνιστεί το είδος των σημερινών συνομιλιών.

Τραμπ: «Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι» οι σημερινές συνομιλίες

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Όπως είπε, οι σημερινές σνομιλίες θα αποδειχθούν «ίσως σημαντικές, ίσως και όχι» ενω υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, αναφερόμενος στις επαφές που, όπως είπε, θα διεξαχθούν στο Κατάρ.

«Θα γίνει μια συνάντηση γι’ αυτό αύριο στη Ντόχα. Πηγαίνουν στο Κατάρ, νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει ή ετοιμάζονται να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά υποστηρίζοντας πως ήταντ ο Ιράνπου ζήτησε την συνάντηση.

Επίσηις, σημείωσε ότι αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ή όχι, τονίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ των ΗΠΑ.

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«Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Πεζεσκιάν: Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας αν οι ΗΠΑ σεβαστούν το μνημόνιο

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μαστούντ Πεζεσκιάν σχολίασε σε ανάρτησήτ του στο Χ πως «Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας».

Υπογραμμίζει επίσης πως η η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα.

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تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

رویکرد ما در مقابل رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 29, 2026

«Η προσέγγισή μας απέναντι στην παράλογη καυχησιολογία και τις αβάσιμες απειλές είναι να βασιζόμαστε στη λογική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη λήψη αποφάσεων και στην αποφασιστική και ατρόμητη άμυνα κατά την ανάληψη δράσης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

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