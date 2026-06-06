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Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια 24χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε το πρωί του Σαββάτου ύστερα από παράσυρση από αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:30 στην οδό Κομνηνών, όταν η νεαρή γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο πεζή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος, αποτυπώνοντας τα όσα συνέβησαν δευτερόλεπτα πριν και μετά την παράσυρση της 24χρονης.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν αν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Έκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

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Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».

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