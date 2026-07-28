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Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, όταν ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει βουτιά από γκρεμό στα Sunset Cliffs.

Ο νεαρός επιχείρησε να κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα προς τη θάλασσα, ωστόσο η προσπάθειά του δεν εξελίχθηκε όπως υπολόγιζε. Αντί να καταλήξει απευθείας στο νερό, προσέκρουσε σε βράχο πριν πέσει στη θάλασσα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

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Αμέσως μετά την πτώση του, ένα άτομο βούτηξε στο νερό για να τον βοηθήσει, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες. Ο 17χρονος ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

OUCH! Teen hospitalized after hitting rock while cliff jumping at San Diego’s Sunset Cliffs pic.twitter.com/Bnvas9OR3t July 27, 2026

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής προειδοποίησε για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί το άλμα από τα Sunset Cliffs, επισημαίνοντας στη Daily Mail ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά και παράνομη στο Σαν Ντιέγκο. Σύμφωνα με τον δημοτικό κανονισμό, απαγορεύονται οι βουτιές στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission από φυσικά ή τεχνητά σημεία που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Παρά την απαγόρευση, η περιοχή εξακολουθεί να προσελκύει ντόπιους και τουρίστες που επιχειρούν άλματα από τους βράχους. Σύμφωνα με σχετική έκθεση, από το 2005 έως το 2017 στα Sunset Cliffs καταγράφηκαν 19 θάνατοι και 49 σοβαροί τραυματισμοί εξαιτίας αντίστοιχων βουτιών, γεγονός που αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει το εντυπωσιακό αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.