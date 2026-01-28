Το San Diego Comic-Con (SDCC), η μεγαλύτερη διοργάνωση με κόμικ στον κόσμο, απαγόρευσε έργα τέχνης που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη (A.I.) στο Comic-Con Art Show του 2026, έπειτα από αντιδράσεις καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του artnet, η προηγούμενη πολιτική, η οποία ίσχυε από το 2024, επέτρεπε την παρουσίαση έργων A.I. υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διατίθενται προς πώληση και αναφέρονται ξεκάθαρα ως παραγόμενα με τεχνητή νοημοσύνη.

San Diego Comic-Con will no longer allow AI 'art' to be displayed at their event



"Material created by AI either partially or wholly, is not allowed in the art show"



This follows backlash from artists after SDCC initially indicated AI-generated work would be permitted pic.twitter.com/rexP9OUM8F — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 14, 2026

Καλλιτέχνες άρχισαν να εκφράζουν δημόσια την αντίθεσή τους στην πολιτική αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους και η Karla Ortiz, καλλιτέχνιδα που έχει εργαστεί σε ταινίες του Marvel Cinematic Universe και είναι ενάγουσα σε αγωγή καλλιτεχνών κατά αρκετών εταιρειών A.I., η οποία καταδίκασε ανοιχτά την απόφαση.

Ως απάντηση στις αντιδράσεις, το Comic-Con αναθεώρησε διακριτικά τις οδηγίες που είχε δώσει το ίδιο, υιοθετώντας πλέον μια αυστηρή στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι νέες οδηγίες δηλώνουν ρητά ότι «υλικό που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (A.I.), είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, δεν επιτρέπεται στο art show. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο συντονιστής της έκθεσης θα είναι αυτός που θα κρίνει αν το έργο θα γίνει αποδεκτό».

Η τεχνητή νοημοσύνη – ορατή «απειλή» για τους καλλιτέχνες

Τα εργαλεία A.I. αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που δίνονται στους καλλιτέχνες σε διαφορετικούς χώρους και κλάδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν την A.I. για στάδια όπως το storyboarding και ο σχεδιασμός, διαδικασίες οι οποίες παραδοσιακά προσέφεραν πρόσθετο εισόδημα στους δημιουργούς.

Τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται πάνω σε πρωτότυπα έργα τέχνης, πρακτική η οποία παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, υπονομεύοντας παράλληλα, το βιοπορισμό τους.

Αντίστοιχες πολιτικές ισχύουν ήδη στα Anime NYC, Crunchyroll Expo και Anime Los Angeles, ενώ στο New York Comic-Con (NYCC) και σε άλλες διοργανώσεις της ReedPOP, η απαγόρευση δεν περιορίζεται μόνο στο Artist Alley, αλλά επεκτείνεται και στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που έχει παραχθεί με A.I., με κίνδυνο ακόμη και ισόβιου αποκλεισμού από τη διοργάνωση.

Το San Diego Comic-Con 2026 θα πραγματοποιηθεί στο San Diego Convention Center από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου 2026.

Με πληροφορίες από artnet, Futurism