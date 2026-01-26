Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατέκτησε το 16ο Νο 1 άλμπουμ της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχαν σημειώσει οι Beatles το 2000 και κατακτώντας την κορυφή των βρετανικών charts, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Το άλμπουμ «Britpop», ο φόρος τιμής του Γουίλιαμς στη θορυβώδη, κιθαριστική μουσική που σημάδεψε το zeitgeist των μέσων της δεκαετίας του ’90, μπήκε κατευθείαν στο Νο 1 από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Πλέον, όλα τα στούντιο άλμπουμ του –με εξαίρεση μόλις ένα– έχουν φτάσει στην κορυφή, μαζί με τρεις συλλογές greatest hits και το soundtrack της βιογραφικής ταινίας «Better Man».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, o Γουίλιαμς επιθυμούσε εδώ και καιρό να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ και το απέδειξε με τη στρατηγική κυκλοφορίας του άλμπουμ. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, όμως, όταν συνειδητοποίησε ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπο με το «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift, μετέθεσε την ημερομηνία. Αν και στη συνέχεια είχε οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου, τελικά αποφάσισε να επισπεύσει την κυκλοφορία του, επιλέγοντας τη σχετικά «ήσυχη» εβδομάδα της 16ης Ιανουαρίου.

Ο ίδιος έχει περιγράψει το «Britpop» ως «το άλμπουμ που ήθελα να γράψω και να κυκλοφορήσω όταν έφυγα από τους Take That το 1995». Οι Beatles είχαν θέσει το προηγούμενο ρεκόρ με το άλμπουμ «1», μία από τις τέσσερις κυκλοφορίες τους που έφτασαν στο Νο 1 μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Έκτοτε έχουν πλησιάσει αρκετές φορές στην κορυφή, φτάνοντας συνολικά δέκα φορές στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση.

Στην κατάταξη των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Rolling Stones και η Taylor Swift έχουν από δεκατέσσερα, ο Έλβις Πρίσλεϊ δεκατρία, ενώ οι Bruce Springsteen και Madonna από δώδεκα.

Ο Πρίσλεϊ παραμένει, πάντως, ο απόλυτος κάτοχος του ρεκόρ στα Νο 1 singles, με 21 επιτυχίες. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μετρά επτά, με πιο πρόσφατη το Candy το 2012.

Με πληροφορίες από The Guardian, BBC