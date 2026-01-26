Για τρίτη χρονιά το STEGI.RADIO κάνει τη Στέγη αγνώριστη. Ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών, τέσσερα διαφορετικά stages, πάνω από σαράντα διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες, μια γιορτή της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας και μια σπάνια εμπειρία ακρόασης, με ασύγκριτο ήχο και εκρηκτικό set design που μεταμορφώνει το κτίριο.

Το STEGI.RADIO Takeover 2026 στις 13 και 14 Φεβρουαρίου ρίχνει φως στις αναπάντεχες συνδέσεις μεταξύ της ιστορικής σκηνής του Ντιτρόιτ και της ζωηρής σύγχρονης μουσικής της Γαλλίας, του ρυθμού των ξέφρενων πάρτι στις γειτονιές της Τανζανίας και της reggae και dub soundsystem κουλτούρας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της εκστατικής μουσικής παράδοσης της Συρίας και της ποικιλόμορφης μουσικής της Αθήνας.

H Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε dancefloor και συναυλιακό χώρο μαζί, τα φουαγέ μεταμορφώνονται από listening room μέχρι χώρους ανάπαυσης με installations, το -1 γίνεται κλαμπ, τα ασανσέρ λειτουργούν ως μικρά ηχητικά στούντιο, και οι μουσικές προτάσεις δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν από άκρη σε άκρη του κτιρίου.

Το Stegi.Radio Takeover δεν αλλάζει απλώς τον χώρο της Συγγρού, αλλάζει τον τρόπο που ακούμε μουσική. Ένα φεστιβάλ για να ανακαλύψεις νέες συνθήκες ακρόασης και νέους ήχους, από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται, απλώς συμβαίνει.

MikeTsolis

Stelios Tzetzias

Ανάμεσα στο καμπαρέ, τη ραπ και την dabke, το κτίριο της Στέγης, την πρώτη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover 2026, γεμίζει χρώμα και ζωή μέσα από live αυτοσχεδιασμούς, φουτουριστική bass με DJ sets και live εμφανίσεις και ένα masterclass από τον Pau Cristòful, μέλος της ομάδας προγραμματισμού του φεστιβάλ Primavera. Η Κεντρική Σκήνη γεμίζει χρώμα με το υβριδικό, ξέφρενο καμπαρέ σόου των La Famille Maraboutage από τη Γαλλία, τη σαρωτική ραπ της MC Yallah από την Ουγκάντα μαζί με τον παραγωγό Debmaster, την εκστατική dabke από τη Συρία του Omar Souleyman και τους χορευτικούς, αυτοσχεδιαστικούς ήχους των ZōNTAZōA (της νεοσύστατης μπάντας του Coti K.) και των Deftera.

Ταυτόχρονα, η Μικρή Σκηνή μετατρέπεται σε ένα ζεστό, υποφωτισμένο, ατμοσφαιρικό δωμάτιο με τις ζωντανές εμφανίσεις της Melentini & The Running Blue Orchestra, της oλίνα και της Corniza. Τρεις διαφορετικές, ποικιλόμορφες εκφάνσεις του εναλλακτικού αθηναϊκού ανεξάρτητου ήχου. Θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας Sirat (2025) του Óliver Laxe για τη rave κουλτούρα, που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2025 και είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

© Margarita Yoko Nikitaki

Στο –1 της Στέγης το μέλλον της χορευτικής μουσικής έχει την τιμητική του. H παγκοσμίου φήμης headliner DJ Jyoty και ο Bill Kouligas, ιδρυτής της πολυθεματικής πλατφόρμας PAN, έρχονται να παρουσιάσουν τους πιο cutting-edge χορευτικούς ήχους. Τα ανερχόμενα ταλέντα από Ελλάδα και Ρουμανία, kvadosh και Miss Jay, συνδυάζουν το μπάσο και τα κρουστά δημιουργώντας απροσδόκητους ρυθμούς σε ένα εκρηκτικό b2b, ενώ οι ASTYTEKK και ο Jeph Vanger χτίζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την έναρξη της βραδιάς.

Στο φουαγιέ του +3, ο θρυλικός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Πετρίδης επιλέγει κομμάτια από την αχανή συλλογή του, που πρόσφατα παραχώρησε στο Ίδρυμα Ωνάση, ενώ το ντουέτο των Rootswise δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα χαλάρωσης με τα dub και reggae deep cuts τους και ο Terra Exotica φέρνει στη Στέγη ακόμα ένα εκλεκτικό σετ πέρα από όρια σε μουσικά είδη.

Ένα masterclass απευθείας απο το Primavera Festival. Πίσω από το κτίριο της Στέγης, στο Galaxy Studio, θα πραγματοποιηθεί ένα masterclass από τον Pau Cristòful, μέλος της ομάδας προγραμματισμού του φεστιβάλ Primavera. Το “From DIY scenes to major festivals: Evolving curatorial narratives and practices” καλεί επιμελητές, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση μεγάλων φεστιβάλ και εκδηλώσεων, ώστε να τους καθοδηγήσει στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κινηθούν και να εξελιχθούν στη μουσική βιομηχανία της Ευρώπης.

Mike Tsolis

Ως ένα love letter στη σκηνή του Ντιτρόιτ, η δεύτερη μέρα του STEGI.RADIO Takeover αναμειγνύει την παράδοση με τον πειραματισμό και χαράζει μια νοητή γραμμή ανάμεσα στην κληρονομιά του UK bass και τη χορευτική μουσική της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Την Κεντρική Σκηνή καταλαμβάνει το Detroit Love, ως ένα κινητό πάρτι από τον θρυλικό Carl Craig, με στόχο την ανάδειξη της μουσικής κληρονομιάς της πόλης που είναι γνωστή και ως Motor City και γενέτειρα της techno. Τέσσερις ώρες με ένα B2B μεταξύ του Carl Craig και του εμβληματικού Moodymann, μιας από τις πιο επιδραστικές και διαχρονικές φωνές της μαύρης underground ηλεκτρονικής μουσικής. Την ίδια ημέρα, στο ίδιο stage, η DJ Holographic, μια από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές της νέας γενιάς της underground dance μουσικής. Funk, soul και house επιρροές με τον χαρακτηριστικό techno ήχο του Ντιτρόιτ, σε ένα act που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι το ζήσουν. Τη βραδιά ανοίγουν μια από τις πιο πολυσυζητημένες DJ της αθηναϊκής σκηνής και resident του STEGI.RADIO, η K.atou, και ο Ηλίας Πίτσιος, δημιουργός της δισκογραφικής Into The Light.

Η Μικρή Σκηνή παρουσιάζει τρεις ετερόκλητες, μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις από τη Μεσόγειο: τη Nadah El Shazly, που συνδυάζει πειραματικούς ήχους με παραδοσιακές αραβικές επιρροές και αυτοσχεδιαστικούς ρυθμούς, τον συνιδρυτή του σχήματος In Trance 95 και συνεργάτη του Γιάννη Αγγελάκα και τσελίστα Νίκο Βελιώτη μαζί με τη μουσικό και βιολονίστα Καλλιόπη Μητροπούλου με τις ονειρικές ατμόσφαιρες και τις θορυβώδεις εντάσεις, και τον Prins Obi, συνιδρυτή των Baby Guru και μουσικό που διασκευάζει κομμάτια από τη δισκογραφία του με πιάνο και φωνή. Θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας Sirat (2025) του Óliver Laxe για τη rave κουλτούρα, που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2025 και είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Το STEGI.RADIO Takeover καλεί το κοινό να χορέψει σε ένα πυρετώδες αμάλγαμα σύγχρονης χορευτικής μουσικής στο –1 της Στέγης. Ο DJ Travella ανεβάζει τους ρυθμούς με τη δική του εκδοχή του φρενιτικού είδους singeli από την Τανζανία, ενώ η ταχύτατα ανερχόμενη UK bass παραγωγός και DJ Mia Koden συνεργάζεται με τη θρυλική dancehall MC Warrior Queen. Τη βραδιά κλείνει ο γεννημένος στον Μαυρίκιο GЯEG με ένα γενναιόδωρο, υψηλών BPM συνδυασμό από jungle, techno, house, kuduro και άλλους underground ήχους. Το stage ξεκινά με εκλεκτικούς bass ήχους από τους residents του STEGI.RADIO, Στάθη Καλατζή και Figlio Böler.

Το +3 έρχεται ως μια ανάσα χαλάρωσης με τις multi-genre, πολυσυλλεκτικές επιλογές των Γιάννη Πετρίδη, Guy Veale και Μαρίας Παππά. Ένα masterclass απευθείας απο το Sónar Festival. Πίσω από το κτίριο της Στέγης, στο Galaxy Studio, η Georgia Taglietti, press officer του φεστιβάλ Sónar για περισσότερα από 20 χρόνια, θα παραδώσει ένα masterclass για μουσικούς, δημιουργικούς επαγγελματίες και άτομα που εμπλέκονται στη μουσική παραγωγή, το promotion ή εργάζονται σε δισκογραφικές εταιρείες. Το σεμινάριο, με τίτλο “Survival kit for emerging artists: A guide to today’s music industry ecosystem”, θα παρουσιάσει έναν οδηγό επιβίωσης νέων καλλιτεχνών στη μουσική βιομηχανία της Ευρώπης. Θα προηγηθεί το εργαστήριο των MAMA “A hands-on introduction to the world of electronic music: From DJing to the first steps of studio techniques” που οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα μάθουν βασικά στοιχεία της μουσικής παραγωγής, θα αναλύσουν τη δομή ενός κομματιού και θα δοκιμάσουν τις πρώτες τους τεχνικές στο στούντιο, στο DJing, στη χρήση της κονσόλας, με πρακτική εξάσκηση.

Stelios Tzetzias

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover αναφέρουν: «Το STEGI.RADIO καλεί το κοινό της Αθήνας να ανακαλύψει τον συναρπαστικό κόσμο του Takeover 2026 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μέσα από 4 stages, το Takeover φωτίζει τις συνδέσεις μεταξύ της ιστορικής σκηνής του Ντιτρόιτ, της ζωηρής σύγχρονης μουσικής παραγωγής της Γαλλίας, των ξέφρενων πάρτι γειτονιάς της Τανζανίας, τη reggae/dub soundsystem κουλτούρα του Ηνωμένου Βασιλείου, την εκστατική μουσική παράδοση της Συρίας και την ποικιλόμορφη μουσική παραγωγή της Αθήνας. Για δύο ημέρες, το STEGI.RADIO μεταφέρει το αθηναϊκό κοινό σε μια παράλληλη διάσταση, όπου συνυπάρχουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής, τονίζοντας την έμπνευση, την επιρροή και το διάλογο μεταξύ εποχών, ειδών, σκηνών και γεωγραφικών σημείων. Μια διάσταση γεμάτη χρώμα, ήχο και εκπλήξεις. Στη γιορτή του έρωτα, το Takeover 2026 γιορτάζει την αγάπη για τη Μουσική, για τη διαχρονική και ανεξάντλητη ουσία της που μας φέρνει κοντά και μας καλεί να χαθούμε στον στρόβιλό της.»

ΗΜΕΡΑ 1η – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 21:00 | Φωτεινή Κορρέ

21:00 – 21:45 | Deftera

22:00 – 22:45 | ZōNTAZōA

23:00 – 00:00 | Omar Souleyman

00:00 – 01:00 | MC Yallah & Debmaster

01:15 – 03:00 | La Famille Maraboutage

Μικρή Σκηνή

21:00 – 21:50 | ολίνα

22:00 – 22:45 | Corniza

23:00 – 00:00 | Melentini & The Running Blue Orchestra

00:30 – 02:25 | προβολή ταινίας Sirat (2025)

–1

20:00 – 21:00 | ASTYTEKK

21:00 – 22:30 | Jeph Vanger

22:30 – 00:00 | kvadosh b2b Miss Jay

00:00 – 01:30 | Bill Kouligas

01:30 – 03:00 | Jyoty

+3

21:00 – 22:00 | Γιάννης Πετρίδης “Cinema in Sound: From Nino Rota to Jonny Greenwood”

22:00 – 00:30 | Rootswise

00:30 – 03:00 | Terra Exotica

Masterclass

Galaxy Studio | 18:00 – 19:30 | Pau Cristòful: “From DIY scenes to major festivals: Evolving curatorial narratives and practices”

*Η είσοδος στo masterclass είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

ΗΜΕΡΑ 2η – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 21:00 | Ηλίας Πίτσιος

21:00 – 22:00 | K.atou

22:00 – 23:00 | DJ Holographic

23:00 – 03:00 | Carl Craig B2B Moodymann

Μικρή Σκηνή

21:00 – 22:00 | Prins Obi

22:10 – 23:00 | Νίκος Βελιώτης & Καλλιόπη Μητροπούλου

23:10 – 00:00 | Nadah El Shazly

00:30 – 02:25 | προβολή ταινίας Sirat (2025)

–1

20:00 – 21:45 | Figlio Böler

21:45 – 23:15 | Στάθης Καλατζής

23:15 – 00:15 | DJ Travella

00:15 – 01:30 | Mia Koden & Warrior Queen

01:30 – 03:00 | GЯEG

+3

21:00 – 22:00 | Γιάννης Πετρίδης, «Από τα 60s έως σήμερα: Η τέχνη του τραγουδοποιού»

22:00 – 00:30 | Guy Veale

00:30 – 03:00 | Μαρία Παππά

Masterclasses

Galaxy Corner | 14:00—18:00 | ΜAMA workshop: “A hands-on introduction to the world of electronic music: From DJing to the first steps of studio techniques”

Galaxy Studio | 18:00 – 19:30 | Georgia Taglietti: “Survival kit for emerging artists: A guide to today’s music industry ecosystem”

*Η είσοδος στα masterclasses είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.