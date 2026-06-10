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Δημόσια και για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια, θα ακουστεί το προσωπικό τσέλο του σπουδαίου Βρετανού ζωγράφου, Τζον Κόνσταμπλ, το οποίο είχε παραγγείλει ο ίδιος, έπειτα από την αποκατάστασή του.

Σύμφωνα με τον Guardian, το τσέλο κατασκευάστηκε το 1802 και εκτιμάται ότι ο Κόνσταμπλ ίσως το έπαιζε σε τοπική μπάντα στο χωριό του, το East Bergholt του Σάφολκ. Κατασκευαστής του ήταν ο John Dunthorne Sr, γείτονας, μέντορας και στενός φίλος του καλλιτέχνη. Ο Dunthorne εργαζόταν ως υδραυλικός, υαλοποιός και ξυλουργός, αλλά ήταν επίσης ζωγράφος και επιδέξιος κατασκευαστής μουσικών οργάνων.

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🔴 Constable's cello, made 1802, to be played publicly for first time in 100 years



The personal cello of British landscape painter John Constable will be performed in public on 10 June after restoration funded by the Friends of Ipswich Museum, which raised £4,000. The instrument… pic.twitter.com/2dNyLwHoNo — NewsTongue (@NewsTongueX) June 9, 2026

Οι δύο άνδρες ζωγράφιζαν μαζί, μεταφέροντας τα καβαλέτα τους στα σοκάκια και τα χωράφια του East Bergholt, ενώ η αλληλογραφία τους αποτυπώνει μια σταθερή και μακροχρόνια φιλία. Ο Κόνσταμπλ ενημέρωνε τον Dunthorne για την πορεία του στον καλλιτεχνικό κόσμο του Λονδίνου, γράφοντάς του το 1799 ότι είχε γίνει δεκτός στις σχολές του Royal Academy.

Σε μία σελίδα από τα σκίτσα του Κόνσταμπλ, υπάρχει σχέδιο με δύο μουσικούς, ανάμεσά τους και ένας τσελίστας, ο οποίος σύμφωνα με ιστορικούς τέχνης, θα μπορούσε να απεικονίζει τον ίδιο και το μουσικό όργανό του. Επιπλέον, μικρά ξύλινα ειδώλια, που πιστεύεται ότι είχε σκαλίσει και ζωγραφίσει στα νεανικά του χρόνια, θεωρούνται ότιαναπαριστούν τραγουδιστές της εκκλησιαστικής χορωδίας του East Bergholt.

Το μακρύ ταξίδι ενός τσέλο που διασώθηκε με όλα του εξαρτήματα

Το τσέλο εντάχθηκε στη Συλλογή του Ipswich το 1942, έπειτα από μια ανεπιτυχή αποκατάσταση που είχε προηγηθεί το 1926, χωρίς να μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Σήμερα, έναν αιώνα αργότερα, οι Friends of Ipswich Museums συγκέντρωσαν περισσότερες από 4.000 λίρες για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασής του.

Η επιμελήτρια των Μουσείων Colchester και Ipswich, Emma Roodhouse, δήλωσε ότι το όργανο έχει καταγραφεί ως κατασκευασμένο για τον Κόνσταμπλ. «Είναι αξιοσημείωτο ότι διασώζεται με όλα του τα εξαρτήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Dunthorne υπήρξε καθοριστικός για τον Κόνσταμπλ. Ήταν η μορφή στα πρώτα στάδια της καριέρας του που τον ενθάρρυνε και εκείνος στον οποίο ο Κόνσταμπλ απευθυνόταν, γράφοντας μερικά από τα πιο συγκινητικά του κείμενα για την πορεία προς την ανάδειξη του ως «ζωγράφος τοπίων». Ωστόσο, ως αυτοδίδακτος άνθρωπος της εργατικής τάξης, η ιστορία του δεν είναι τόσο ευρέως γνωστή», όπως πρόσθεσε.

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Το τσέλο αποκαταστάθηκε από τους ειδικούς συντηρητές James και Sylvie Fawcett στο Σάφολκ, ενώ η τσελίστρια Melanie Woodcock, η οποία μεγάλωσε στην ίδια περιοχή, το δοκίμαζε και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Η Woodcock δήλωσε: «Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο ήχος του είναι καλύτερος απ’ ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Έχει έναν πολύ πλούσιο και όμορφο ήχο. Ο Κόνσταμπλ είναι πολύ συνδεδεμένος με την περιοχή. Παρότι ήταν ερασιτέχνης μουσικός, είναι συγκλονιστικό να σκέφτεσαι ότι αυτό ήταν το δικό του όργανο και ότι μπορεί να το έπαιζε ο ίδιος».

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Η Woodcock θα παίξει το τσέλο σε μία δημόσια εκδήλωση μαζί με αναγνώσεις από τη συγγραφέα Σούζαν Όουενς, η οποία θα παρουσιάσει το νέο της βιβλίο για τον Κόνσταμπλ.

Το όργανο θα εκτεθεί στο Christchurch Mansion στο Ipswich από τις 17 Ιουνίου έως τις 4 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Constable 250 που διαρκεί έναν χρόνο και σηματοδοτεί τα 250 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από The Guardian

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