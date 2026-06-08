Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

Ο θεσμός του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει για έβδομη χρονιά, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα.

Advertisement

Advertisement

Φέτος, ενισχύεται φέτος ουσιαστικά, με τον αριθμό των παραγωγών να αυξάνεται από 70 σε 95 και περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με 19 νέους χώρους, διευρύνοντας περαιτέρω τον χάρτη του θεσμού.

Φωτο Γιάννης Αντώνογλου

Συνολικά 95 νέες παραγωγές οι οποίες θα παρουσιαστούν, για δύο παραστάσεις η καθεμία, σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση. Οι 190 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που εκτείνονται από αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία και μουσεία έως κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές.

Οι νέοι χώροι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (Πρέβεζα), Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας (Αργολίδα), Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής, Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Ηράκλειο Κρήτης), Ιερά Μονή Αρκαδίου (Ρέθυμνο), Κάστρο Καλαμάτας, Κάστρο Κιμώλου, Κάστρο Σκιάθου, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana) και Σπήλαιο Πετραλώνων (Χαλκιδική).

«Πόσο ωραίος -ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος»

Η θεματολογία του φετινού προγράμματος έχει ως σημείο εκκίνησης τον στίχο «Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος).

Ο θεσμός προσκάλεσε δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου και την ανάγκη επιστροφής στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα ζωντανών παραστατικών τεχνών, αλλά και υβριδικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης σε διάλογο με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Advertisement

Φωτο Γιάννης Αντώνογλου

Στην εποχή που ο ανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός, το ζωντανό θέαμα και η ψηφιακή συνθήκη συνυπάρχουν και αναμετρώνται, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί μια απαραίτητη χειρονομία. Το πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που βασίζεται στον διάλογο του σύγχρονου πολιτισμού με το πολιτιστικό απόθεμα εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων, αποτελεί ένα ιδεώδες πλαίσιο για τη δημιουργία έργων που διερευνούν το ευρύ πεδίο διερώτησης που ανοίγει το απόφθεγμα του Μενάνδρου.



Το φετινό τηλεοπτικό σποτ αντλεί έμπνευση από την ανθρώπινη φύση. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με τη συμμετοχή δύο σπουδαστών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Γεωργίας Δήμου και του Γιώργου Τσίγγου. Μέσα από τα πολύτιμα εκθέματα του Μουσείου αναδεικνύονται οι ανθρώπινες μορφές όπως αποτυπώθηκαν στα μοναδικά αρχαία αγάλματα. Στο σποτ, τα αγάλματα «ραγίζουν» και στο εσωτερικό τους ζωντανεύουν ανθρώπινες μορφές που κινούνται, αισθάνονται και δημιουργούν. Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας αναδεικνύει τη σύνδεση από την αρχαιότητα έως σήμερα, με τον άνθρωπο ως κοινό νήμα του πολιτισμού και κινητήρια δύναμη της δημιουργίας μέσα στους αιώνες.

Στην παρουσίαση του φετινού προγράμματος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπενθύμισε ότι πρόκειται για ένα θεσμό που ξεκίνησε το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, μέσα στην πανδημία, για να μη μείνει ένα ελληνικό καλοκαίρι χωρίς μουσική και χωρίς τέχνες, έχει πλέον εδραιωθεί. «Μπαίνοντας στη δεύτερη εξαετία της ζωής του, ανανεώνεται και ενισχύει τη θεώρηση με την οποία ξεκίνησε: Πέρα από ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, για να τα ζωντανέψουν και να αναδείξουν τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας και αδιάσπαστος, ξεκινώντας χιλιετίες πριν και φτάνοντας στο σήμερα. Υπό αυτή την έννοια, η διάκριση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και το παρελθόν, από τη μία πλευρά, και στη σύγχρονη δημιουργία και το παρόν ή το μέλλον, από την άλλη, είναι ουσιαστικά ένα τεχνικό ζήτημα. Ο ελληνικός πολιτισμός –και αυτό είναι το μεγάλο του συγκριτικό πλεονέκτημα– είναι αδιάσπαστος, καθώς η σύγχρονη δημιουργία, εκ των πραγμάτων, μπολιάζεται και αρδεύεται από το παρελθόν. Το παρελθόν προσφέρει πολύ σημαντικά εφόδια και εγγυήσεις για ένα δυναμικό παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον».

Advertisement

Στην εξέλιξη του θεσμού μέσα στα χρόνια «σε έναν σταθερό και ζωντανό πυρήνα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με πανελλαδική παρουσία, που κερδίζει σταθερά την ανταπόκριση ενός ολοένα και ευρύτερου κοινού», αναφέρθηκε ο Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, έχει αναλάβει και φέτος τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη του προγράμματος. «Ενδεικτικά αναφέρω ότι την περσινή χρονιά τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πάνω από 45.000 θεατές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση και δυναμική του προγράμματος, καθώς και την ευρεία του αποδοχή τόσο από τους κατοίκους των περιοχών που επισκεπτόμαστε όσο και από τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες», πρόσθεσε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουμεντάκη, ο προϋπολογισμός της φετινής διοργάνωσης ανέρχεται στα 2.845.800 ευρώ, εκ των οποίων για τη μουσική δίνονται 688.200 ευρώ, για το θέατρο 1.078.800 ευρώ, για τις παραστάσεις/δράσεις για παιδιά και εφήβους 372.000 ευρώ, για τον χορό 390.600 ευρώ, για τα εικαστικά και τις περφόρμανς 223.200 ευρώ και για το μουσικό θέατρο 93.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τις 800.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα είναι οι Σαββίνα Γιαννάτου, Μαριάννα Κάλμπαρη, Όλια Λαζαρίδου, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Εμίρ Κουστουρίτσα, Αλέξανδρος Αβρανάς, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σίμος Κακάλας, Τάκης Τζαμαργιάς, Ένκε Φεζολλάρι, Μάνος Καρατζογιάννης, Γιάννος Περλέγκας, Σοφία Πάσχου, Χάρης Φραγκούλης, Μιχάλης Θεοφάνους, Γιώργος Γούσης, Σοφία Μαραθάκη, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Βίκυ Βολιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Δόβρης, ‘Αρης Λάσκος, Αποστολία Παπαδαμάκη, Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου.

Advertisement

Info

Οι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου ξεκινούν στις 24/6 και για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου στις 24/7 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr .

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο, με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή αντιτίμου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου υπάρχει.

Advertisement

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ: https://allofgreeceone.culture.gov.gr/events-calendar/

Advertisement