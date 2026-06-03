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Ο Τόμι Λι περιέγραψε μια από τις πιο ακραίες στιγμές της περιόδου που ο ίδιος και τα μέλη των Mötley Crüe βρίσκονταν βαθιά μέσα στη χρήση ουσιών, στα τέλη των 80s.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στο The Zach Sang Show, εκείνη η περίοδος αποτέλεσε σημείο καμπής που τους οδήγησε τελικά στην αποτοξίνωση.

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Η στιγμή που «ξέφυγε» η κατάσταση

Ο Λι αφηγήθηκε ότι σε περιοδεία, εκείνος και ο Nikki Sixx έφτασαν σε σημείο να καταναλώσουν ενέσιμα αλκοόλ, συγκεκριμένα Jack Daniel’s, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα ναρκωτικά όπως ηρωίνη και κοκαΐνη. Περιέγραψε ότι βρίσκονταν σε ξενοδοχείο, πιθανότατα στο Χιούστον, και χωρίς άλλες επιλογές προχώρησαν σε αυτή την πράξη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβανόταν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που έκαναν. Εκ των υστέρων, όμως, αναγνώρισε ότι η κατάσταση είχε γίνει σοβαρά απειλητική, καθώς όπως είπε, «κάποιος θα μπορούσε να πεθάνει». Αυτό το συμπέρασμα αποτέλεσε και την αφορμή για να σκεφτούν την αποτοξίνωση.

Αποτοξίνωση και το άλμπουμ Dr. Feelgood

Μετά από αυτή τη φάση, ο Τόμι Λι ανέφερε ότι έπεισε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος να ζητήσουν βοήθεια. Έτσι, οι Vince Neil και Mick Mars μαζί με τον ίδιο και τον Sixx μπήκαν σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Μετά την περίοδο νηφαλιότητας, η μπάντα ηχογράφησε το άλμπουμ Dr. Feelgood. Σύμφωνα με τον Λι, η καθαρότητα από ουσίες συνέβαλε στο αποτέλεσμα, κάνοντας τον δίσκο πιο συγκεντρωμένο και «δυνατό».

Tommy Lee Says Realizing 'Someone's Gonna Die' Helped Get Mötley Crüe to Rehab Before Recording 'Dr. Feelgood' https://t.co/lcgKYjx8fD — People (@people) June 2, 2026

Η επιστροφή στις παλιές συνήθειες και η μετέπειτα πορεία

Παρά την αρχική αποτοξίνωση, ο ίδιος ανέφερε ότι η νηφαλιότητα δεν κράτησε για πολύ μετά το τέλος της παγκόσμιας περιοδείας Dr. Feelgood World Tour. Όπως είπε, μετά την τελευταία συναυλία στη Χαβάη, εκείνος και ο Vince Neil παρασύρθηκαν ξανά σε αλκοόλ.

Ο Nikki Sixx έχει δηλώσει ότι παραμένει νηφάλιος για πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ ο Τόμι Λι έχει επίσης μιλήσει δημόσια για μεταγενέστερες προσπάθειες απεξάρτησης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του σε κέντρο θεραπείας το 2019.