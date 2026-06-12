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Η Lykke Li, η φωνή πίσω από το «I Follow Rivers», το τραγούδι που έχει σημαδέψει όσο λίγα τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή μουσική σκηνή, και τα pop anthems «No Rest for the Wicked» και «I Never Learn», έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε μια από τις πιο ιδιαίτερες συναυλιακές στιγμές του καλοκαιριού.

Η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, δραστηριοποιείται περισσότερο από 15 χρόνια, έχοντας καταφέρει όχι απλά να διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, αλλά να δημιουργήσει έναν ολόκληρο συναισθηματικό κόσμο γύρω από το υλικό της, όπως και μια βαθιά σύνδεση με το κοινό της.

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Η μουσική της Lykke Li κινείται ανάμεσα στην indie pop, την alternative και το κινηματογραφικό songwriting, και είναι γεμάτη ευαισθησία, αλλά και εσωτερική ένταση.

Από την πρωτόλεια, σχεδόν ωμή μελαγχολία του I Never Learn (2014), μέχρι την πιο «νυχτερινή», αισθησιακή πλευρά του So Sad So Sexy (2018) και την εύθραυστη εσωστρέφεια του πιο πρόσφατου Eyeye (2022), κάθε δουλειά της Lykke Li λειτουργεί σαν μια προσωπική εξομολόγηση που μετατρέπεται σε συλλογικό βίωμα.

Τα τραγούδια της αγγίζουν αθόρυβα αλλά βαθιά, μένουν και σε ακολουθούν πολύ μετά την ακρόαση, ενώ η ζωντανή παρουσία της έχει συχνά χαρακτηριστεί καθηλωτική.

Στις 22 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού -σε μια χρονιά που σηματοδοτεί και το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου για τον εμβληματικό χώρο- η Αθήνα φιλοξενεί μια συναυλία σχεδόν τελετουργικού χαρακτήρα.

Τον Μάιο κυκλοφόρησε το έκτο κατά σειρά άλμπουμ της, «Afterparty». Όταν τη ρώτησαν γιατί επέλεξε αυτόν τον τίτλο, είπε, αναφερόμενη σε όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς, «Είχα αυτή την αίσθηση, κάτι σαν, ω, είμαστε πραγματικά στο after party του κόσμου», ενώ σε συνέντευξη της στο The Fader είχε αφήσει να εννοηθεί ότι παρότι δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της χωρίς να γράφει μουσική, ίσως να είναι το τελευταίο της άλμπουμ.