Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, οι Burger Project επιστρέφουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, με ένα πάρτι όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, είναι ευπρόσδεκτοι.

Με την ανεξάντλητη ενέργεια, το χιούμορ και τη μουσική τους, οι Burger Project στήνουν για ακόμα μία φορά το πιο ζωντανό, συμμετοχικό live του καλοκαιριού. Άλλωστε, όπως λένε και οι ίδιοι, «Μουσική και φίλοι είναι η συνταγή» και αυτή η συνταγή επιστρέφει ανανεωμένη, γεμάτη ρυθμό, εκπλήξεις και διάθεση για παιχνίδι.

Advertisement

Advertisement

Μαζί τους όπως πάντα, μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, σε ρόλο γκεστ: Η εκρηκτική Ηλιάνα Τσαπατσάρη (τραγουδίστρια των Gadjo Dilo) στη φωνή και οι μοναδικοί Billy the Kid (Βασίλης Παναγιωτόπουλος) στο τρομπόνι και Space Cowboy (Χρήστος Πετεβής) στο βιολί.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα εντυπωσιακό, περιφερόμενο, βαριετέ σόου από τους Kalamari Circus Band, που συνδυάζει μουσική, ακροβατικά, ζογκλερικά και μαγικά, και ολοκληρώνεται με ένα ξεσηκωτικό DJ set από το Bobos Family Radio, με μουσικές επιλογές για μικρούς και μεγάλους.

Πρόγραμμα

18:00 – 19:00 | Kalamari Circus Band (περιφερόμενο)

19:00 – 20:30| Συναυλία

20:30 – 22:00 | Bobos DJ Set

Advertisement

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 – 12 ετών και τους γονείς / συνοδούς τους.

Info

Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα έναρξης 18:00

Advertisement

Τιμή εισιτηρίου 12 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια 210 72 82 333

Advertisement