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Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιήσει τη μουσική της, αφού αυτή έπαιξε σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθεί τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τρμαπ για τη μετανάστευση.

Το βίντεο στο TikTok που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα απεικονίζει συνοριοφύλακες να βάζουν χειροπέδες σε ανθρώπους, να τους οδηγούν σε αυτοκίνητα και στη συνέχεια να τους τοποθετούν σε κέντρα κράτησης και όλα αυτά υπό τους ήχους της μουσικής επιτυχία της Γκράντε του 2024, Bye.

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Το βίντεο συνοδεύεται από το σχόλιο: «Αντίο… Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δημιουργήσει τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία».

Η Γκράντε σχολίασε στην ανάρτηση: «Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε τη μουσική μου σε σχέση με αυτές τις βάρβαρες, απάνθρωπες, αποτρόπαιες ανοησίες».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης: «Αυτό που είναι στην πραγματικότητα βάρβαρο, απάνθρωπο και αποτρόπαιο είναι οι εγκληματίες παράνομοι αλλοδαποί που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες».

Το βίντεο του Λευκού Οίκου έρχεται μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ σε νόμο που εγκρίνει χρηματοδότηση άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις υπηρεσίες μετανάστευσης για τα υπόλοιπα δυόμισι χρόνια της προεδρικής του θητείας.

Αφού η Γκράντε απάντησε στην ανάρτηση, το βίντεο τέθηκε σε σίγαση και το σχόλιό της αφαιρέθηκε.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν στη συνέχεια κάτω από την ανάρτηση, σημειώνοντας ότι το σχόλιο της Γκράντε έλειπε και ότι ο ήχος είχε τεθεί σε σίγαση.

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Η ηθοποιός του Wicked εντάσσεται σε μια αυξανόμενη λίστα καλλιτεχνών που έχουν απαιτήσει από την ομάδα του Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική τους για να προωθήσει την πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Πέρυσι, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έγραψε «μην εμπλέκεις ποτέ εμένα ή τη μουσική μου προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σου» αφού ένα κλιπ του Λευκού Οίκου χρησιμοποίησε μέρος του τραγουδιού της Juno του 2024 σε μια συλλογή που έδειχνε επιχειρήσεις της ICE.

Οι ABBA, η Σελίν Ντιόν και η Μπιγιονσέ ήταν μεταξύ εκείνων που επέμειναν η εκστρατεία του Τραμπ να μην χρησιμοποιήσει τη μουσική τους κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για επανεκλογή το 2024, συμπεριλαμβανομένων των προεκλογικών συγκεντρώσεων.

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