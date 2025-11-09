Μια ομάδα επιβατών ενός σκάφους παρατήρησης φαλαινών είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα, όταν μια τεράστια ομάδα δελφινιών εντοπίστηκε να πετάει πάνω από τα νερά.

Ο Domenic Biagini, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Gone Whale Watching San Diego, κατέγραψε σε βίντεο την τεράστια ομάδα δελφινιών, εκτιμώντας ότι υπήρχαν μεταξύ 2.000 και 7.000 θαλάσσια πλάσματα που κολυμπούσαν μαζί.

«Μια ομάδα κοινών δελφινιών κανονικού μεγέθους αριθμεί περίπου 100-500 άτομα», είπε στο Storyful για το σπάνιο θέαμα. «Το να βλέπεις μια ομάδα αυτού του μεγέθους να απογειώνεται ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πραγματικά συναρπαστικό».

Η ορδή των δελφινιών φαινόταν να πηδάει μέσα στο νερό ως μια μεγάλη ομάδα, κολυμπώντας σε απόλυτη συγχρονία.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, υπάρχουν διάφορα είδη κοινών δελφινιών: το κοινό δελφίνι με μακρύ ράμφος, το κοινό δελφίνι με κοντό ράμφος και το κοινό δελφίνι με ρύγχος.

Το κοινό δελφίνι με κοντό ράμφος μπορεί να βρεθεί στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, αλλά τείνει να κατοικεί «περίπου 300 μίλια από την ακτή», σύμφωνα με τον οργανισμό. Τα δελφίνια με μακρύ ράμφος κατοικούν συνήθως «50 έως 100 ναυτικά μίλια από την ακτή».

