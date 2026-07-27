Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άνθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για τον εντοπισμό άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να κλωτσάει ένα θαλάσσιο λιοντάρι σε όρμο του Σαν Ντιέγκο, προκαλώντας οργή και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει το ήρεμο θαλάσσιο θηλαστικό, το οποίο είχε ανέβει πάνω σε χαμηλό τσιμεντένιο τοίχο, και να το κλωτσάει χωρίς καμία πρόκληση. Αμέσως μετά, το κυνηγά, ενώ ακούγονται παριστάμενοι να γελούν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή.

Advertisement

Advertisement

Την υπόθεση ερευνά το Γραφείο Επιβολής του Νόμου της Υπηρεσίας Αλιείας της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA Fisheries Office of Law Enforcement), το οποίο χαρακτήρισε την πράξη ιδιαίτερα σοβαρή και αναζητά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών (Marine Mammal Protection Act), απαγορεύεται η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση άγριων θαλάσσιων θηλαστικών, όπως δελφίνια, φάλαινες, φώκιες, θαλάσσια λιοντάρια και μανάτους. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 100.000 δολάρια και ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του υπευθύνου. Η οργάνωση PETA καταδίκασε απερίφραστα την κακοποίηση, τονίζοντας πως «η επίθεση είναι επίθεση, ανεξάρτητα από το είδος του θύματος», ενώ επισήμανε ότι ο δράστης γελούσε την ώρα που παρενοχλούσε το ζώο, το οποίο προσπαθούσε απεγνωσμένα να διαφύγει.