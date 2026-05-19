Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, με τρεις ενήλικες θύματα εντός του τζαμιού και δύο υπόπτους, ηλικίας 17 και 19 ετών, να βρίσκονται νεκροί σε κοντινή απόσταση. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ύποπτοι φαίνεται να αυτοτραυματίστηκαν με τα όπλα τους, ενώ η έρευνα για τα κίνητρα συνεχίζεται.



Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Σκοτ Γουάλ, τόνισε ότι «δεν υπήρχαν αξιωματικοί που να εμπλέκονται στο συμβάν» και επισήμανε ότι τα στοιχεία παραμένουν «πολύ προκαταρκτικά σε αυτό το σημείο». Οι δύο ύποπτοι, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ήταν 17 και 19 ετών. Ανάμεσα στα τρία θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας.



Το NBC αρχικά μετέδωσε ότι οι δύο ένοπλοι έπεσαν νεκροί από πυρά αστυνομικών. Διαφορετική η εκδοχή του CBS που μιλά για έναν νεκρό δράστη και έναν δεύτερο υπό κράτηση.

May 18, 2026





Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πολλούς τραυματίες.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για έναν ένοπλο κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας είπε ότι ακούστηκαν αρχικά πάνω από 10 πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο, και έπειτα από λίγο άλλοι τόσοι.

Στην περιοχή κατέφτασε αμέσως μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον αποκλεισμό δρόμων της περιοχής.

Το επεισόδιο θεωρείται πλέον λήξαν.