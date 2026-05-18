Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από πυρά ενόπλου που εισέβαλε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

🚨 NOW: ACTIVE SHOOTER situation at Islamic Center in San Diego results in 2 dead, more injured, and someone spotted laying in a pool of blood, aerial view shows



May 18, 2026

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για έναν ένοπλο κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο.

Στην περιοχή κατέφτασε αμέσως τεράστια δύναμη της αστυνομίας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον αποκλεισμό δρόμων της περιοχής ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο.

NOW: DOZENS of police cars responding to shooting at Islamic Center of San Diego https://t.co/6jKdionMkm pic.twitter.com/q7K7yZTViR — Rapid Report (@RapidReport2025) May 18, 2026

Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Ισλαμικό Κέντρο είναι «ενεργή αλλά υπό έλεγχο». Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν πυροβολισμοί.

🇺🇸 Additional footage of the large police presence seen outside San Diego's largest mosque following active shooting



The shooter has reportedly been neutralized https://t.co/AYGLYABQb4 pic.twitter.com/h1NtC7TcC7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2026

«Έχουμε αυτήν τη στιγμή σημαντικές δυνάμεις στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει οριστεί κοντινό σημείο συνάντησης για την επανένωση των οικογενειών, στην εκκλησία San Diego Clairemont Seventh-Day Adventist Church.