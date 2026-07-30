Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να εντοπίζει τα περισσότερα περιστατικά στην Περιφέρεια Αττικής.

Μέχρι τις 29 Ιουλίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 35 εντοπίζονται σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της Αττικής.

Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες και καλεί τους πολίτες σε όλη την επικράτεια να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη προληπτικών μέτρων κατά των κουνουπιών συστήνεται για τα ηλικιωμένα άτομα και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αυξημένη παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής επιτήρησης. Ο ΕΟΔΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς τα κρούσματα συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, κατά τη φετινή περίοδο μετάδοσης του ιού καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του Δυτικού Νείλου, κυρίως σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι τις 29 Ιουλίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 42 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης σε όλη τη χώρα. Από αυτά, τα 35 εντοπίζονται στην Αττική, πέντε στη Θεσσαλία και δύο στην Κεντρική Μακεδονία.

Στην Περιφέρεια Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών, καθώς αποτελούν τον βασικό τρόπο μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο.

Όπως υποδεικνύεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος -αρκετά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης- ταχέως αυξανόμενος αριθμός περιστατικών, σε συγκεκριμένες περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κάθε έτος κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια με συνέπεια.

Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορείτε να ενημερώνεστε για τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια.

Advertisement

Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή / χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Advertisement