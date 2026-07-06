Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, Ελίζα Καραμπετιάν, προειδοποιεί για τους κινδύνους πνιγμού σε θάλασσες και πισίνες, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση παρά τη φετινή μείωση των περιστατικών.

Οι περισσότεροι θάνατοι από πνιγμό αφορούν άνδρες άνω των εξήντα ετών, ενώ σοβαρά ατυχήματα με παιδιά συμβαίνουν συχνά λόγω έλλειψης επίβλεψης ή χρήσης φουσκωτών σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

Οι ειδικοί συστήνουν στους λουόμενους να επιλέγουν οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστη και να κολυμπούν παράλληλα με την ακτή, αποφεύγοντας την είσοδο στο νερό αμέσως μετά το φαγητό.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση για τις τοπικές συνθήκες, όπως τα θαλάσσια ρεύματα και το βάθος, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Η τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας παραμένει καθοριστική για την πρόληψη ατυχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

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Τον κώδωνα του κινδύνου για τα περιστατικά πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες και τις πισίνες έκρουσε η υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού «Safe Water Sports», Ελίζα Καραμπετιάν, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος που καταγράφεται φέτος δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, στην Ελλάδα καταγράφονται σχεδόν 400 θάνατοι από πνιγμό κάθε χρόνο, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο δείκτης ανέρχεται σε 3,6 πνιγμούς ανά 100.000 κατοίκους. Παρά τη μικρή βελτίωση στα φετινά στοιχεία, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση από λουόμενους και γονείς.

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Παρουσιάζοντας δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, σημείωσε ότι ο φετινός Ιούνιος κατέγραψε 19 πνιγμούς, έναντι 77 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξέλιξη που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια της θερινής περιόδου.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται σοβαρά περιστατικά, κυρίως με παιδιά που παρασύρονται από ισχυρούς ανέμους και κύματα ενώ βρίσκονται σε φουσκωτά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε κάθε έξοδο στη θάλασσα.

Πηγή: EUROKINISSI

«Οι γονείς δεν πρέπει να αφήνουν ποτέ τα παιδιά χωρίς επίβλεψη»

Αναφερόμενη στα πρόσφατα περιστατικά, στάθηκε ιδιαίτερα στην τραγωδία με το 6χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε πισίνα στη Μεσσηνία, υπογραμμίζοντας ότι σοβαρά δυστυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στη θάλασσα αλλά και στις πισίνες.

Η ίδια απηύθυνε έκκληση στους γονείς να μην αφήνουν ποτέ τα παιδιά χωρίς συνεχή επίβλεψη, ενώ τόνισε πως όταν υπάρχουν κύματα ή δυνατός αέρας, τα φουσκωτά μπορούν πολύ εύκολα να παρασυρθούν μακριά από την ακτή.

Οι βασικές οδηγίες για ασφαλές κολύμπι

Η υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports συνέστησε στους λουόμενους:

να επιλέγουν παραλίες όπου υπάρχει ναυαγοσώστης,

να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής του Safe Water Sports για τις οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσωστική κάλυψη,

να κολυμπούν παράλληλα με την ακτή και όχι προς τα ανοιχτά, ώστε να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους και να μπορούν ευκολότερα να επιστρέψουν στην παραλία,

να αποφεύγουν να κολυμπούν μόνοι τους και να μην απομακρύνονται σε μεγάλα βάθη.

Προσοχή στην κολύμβηση μετά το φαγητό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αποφυγής της άμεσης κολύμβησης μετά το φαγητό, καθώς αυτό εξακολουθεί να αποτελεί συχνό λάθος στη θάλασσα. Ακόμη και ένα ελαφρύ γεύμα δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να μπει κάποιος αμέσως στο νερό.

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Όπως επισημάνθηκε, θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες πριν από την κολύμβηση ή οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ζάλης, αδιαθεσίας ή και πιο σοβαρών καρδιολογικών επιπλοκών. Η τήρηση αυτής της απλής οδηγίας θεωρείται σημαντική για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια των λουομένων κατά τη θερινή περίοδο.

Πηγή: EUROKINISSI

Θαλάσσια ρεύματα: Τι πρέπει να προσέχουν οι λουόμενοι για την ασφάλειά τους

Έντονη προειδοποίηση για την ασφάλεια των λουομένων απηύθυνε η ειδικός, τονίζοντας ότι τα θαλάσσια ρεύματα μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα, ιδιαίτερα σε άγνωστες παραλίες. Συστήνεται πριν από την είσοδο στη θάλασσα οι επισκέπτες να ενημερώνονται από τους ντόπιους για τις συνθήκες της περιοχής, όπως τα ρεύματα, το βάθος και τυχόν ιδιαιτερότητες του βυθού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η πιο ασφαλής πρακτική είναι η κολύμβηση κοντά στην ακτή και παράλληλα με αυτήν, αποφεύγοντας την απομάκρυνση προς τα βαθιά, ειδικά όταν επικρατούν ισχυρά ρεύματα ή έντονος κυματισμός. Η τήρηση βασικών κανόνων πρόληψης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων και να συμβάλει στην ασφαλή απόλαυση της θάλασσας κατά τη θερινή περίοδο.

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Τα περισσότερα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνδρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στην Ελλάδα είναι άνω των 60 ετών, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η συχνότητα στις ηλικίες άνω των 70 ετών.

Παράλληλα, οι άνδρες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων, καθώς, όπως ανέφερε, είναι εκείνοι που συνήθως αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο μέσα στη θάλασσα.

«Η θάλασσα είναι χαρά και απόλαυση, όμως πρέπει πάντα να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε», κατέληξε η Ελίζα Καραμπετιάν.

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