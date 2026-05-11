Ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος, Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, διευκρίνισε ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του χανταϊού στον δρόμο, σε μία ολιγόλεπτη επαφή είναι μηδενικές, προσθέτοντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που νόσησαν είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, «αυτό ακριβώς ισχύει και για τον Έλληνα συμπολίτη μας, ο οποίος δεν είχε ούτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι στιγμής» και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», έχοντας απλώς εκτεθεί σε θετικό κρούσμα.

Σε ερώτηση για τις 45 ημέρες καραντίνας, για όποιον εκτίθεται στον χανταϊό, ο Θ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι «πρόκειται για τον συνολικό χρόνο επώασης, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης».



«Θέλει παρατεταμένη και στενή επαφή»

Όπως περιγράφει ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, ο χανταϊός είναι γνωστός ιός και στα περισσότερα στελέχη δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται αλλά πάρα πολύ δύσκολα, καθώς αυτό απαιτεί «παρατεταμένη και στενή επαφή».

Στην συνέχεια, ο Θ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι «με μία τυχαία επαφή ολιγόλεπτη στον δρόμο, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πραγματικά μηδενική» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει φάρμακο για τον χανταϊό, όπως και δεν υπάρχει φάρμακο για τις περισσότερες ιώσεις, καθώς ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ίωση από μόνος του».

Τέλος, σχετικά με την κατάσταση του 70χρονου, είπε: «Ο 70χρονος προς το παρόν θα παραμείνει στο νοσοκομείο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το health security της ΕΕ εξέδωσαν οδηγία για 45 μέρες καραντίνα, η οποία μπορεί να γίνει και στο σπίτι».