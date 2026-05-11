Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-27 που τον μετέφερε από την Αϊντχόφεν της Ολλανδίας.

Ο επαναπατρισμός του επιβάτη έγινε σε δύο φάσεις, αρχικά μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την άφιξή του, ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για λόγους ασφάλειας, ιατρός και διασώστης–νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία μεταφοράς.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν»

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από τον Διοικητή του νοσοκομείου, o άνδρας είναι σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθησε από το ΠΓΝ Αττικόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αττικόν αναφέρει: «Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθενείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθησε στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Γεωργιάδης: Προληπτικά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης

Λίγες ώρες νωρίτερα με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

May 10, 2026

Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον χανταιό στο κρουαζιερόπλοιο και είναι εντελώς καλά στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026

Απομακρύνθηκαν 94 επιβάτες – Νέα επιχείρηση εκκένωσης το απόγευμα της Δευτέρας

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, για χθες (10/5) αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας.

«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.

Πηγή: Reuters

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιεροπλοίου θα επαναληφθούν σήμερα, Δευτέρα, το απόγευμα.

Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών σήμερα το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει σήμερα, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)