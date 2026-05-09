Νέα ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, με περισσότερους από 100 επιβάτες και μέλη πληρώματος να παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το περιστατικό στο Caribbean Princess έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής για την υγειονομική ασφάλεια στα κρουαζιερόπλοια, καθώς στην Ευρώπη οργανώνεται παράλληλα επιχείρηση απομάκρυνσης επιβατών από άλλο πλοίο που συνδέθηκε με κρούσματα χανταϊού.

Πάνω από 100 άνθρωποι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess της Princess Cruises ασθένησαν κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Καραϊβική, με τις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ να αποδίδουν την έξαρση σε νοροϊό.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, το ταξίδι του πλοίου ξεκίνησε στις 28 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Μαΐου 2026. Η έξαρση δηλώθηκε στο πρόγραμμα υγειονομικού ελέγχου πλοίων του CDC στις 7 Μαΐου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ασθενείς 102 επιβάτες από τους συνολικά 3.116 και 13 μέλη πληρώματος από τα 1.131.

Τα βασικά συμπτώματα που καταγράφηκαν ήταν διάρροια και εμετός, εικόνα που παραπέμπει σε οξεία γαστρεντερίτιδα. Στο πλοίο εφαρμόστηκαν μέτρα απομόνωσης των ασθενών, ενισχύθηκαν οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ενώ συλλέχθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Η περίπτωση του Caribbean Princess έρχεται να υπενθυμίσει πόσο εύκολα μπορεί να εξαπλωθεί ένας γαστρεντερικός ιός σε περιβάλλοντα όπου πολλοί άνθρωποι ζουν, τρώνε και μετακινούνται στους ίδιους χώρους για αρκετές ημέρες. Τα κρουαζιερόπλοια, ακριβώς επειδή λειτουργούν ως μικρές «πλωτές πόλεις», είναι χώροι όπου τέτοια περιστατικά εντοπίζονται, καταγράφονται και δηλώνονται γρήγορα στις αρμόδιες αρχές.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός που προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως αιφνίδια και περιλαμβάνουν ναυτία, εμετό, διάρροια, πόνο στην κοιλιά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαμηλό πυρετό, πονοκέφαλο ή μυϊκούς πόνους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αφυδάτωση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Advertisement

Ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω μολυσμένων επιφανειών, τροφίμων ή νερού, αλλά και μέσω της κακής υγιεινής των χεριών. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί επιμένουν ότι το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό παραμένει το πιο βασικό μέτρο προστασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποφυγή προετοιμασίας φαγητού από άτομα που έχουν συμπτώματα ή έχουν μόλις αναρρώσει, καθώς ο νοροϊός μπορεί να συνεχίσει να μεταδίδεται και μετά την υποχώρηση των ενοχλήσεων.

Στην περίπτωση του Caribbean Princess, η άμεση απομόνωση όσων παρουσίασαν συμπτώματα και η εντατικοποίηση των απολυμάνσεων θεωρούνται κρίσιμα βήματα για τον περιορισμό της διασποράς, ιδιαίτερα πριν από την ολοκλήρωση του ταξιδιού και την επόμενη επιβίβαση επιβατών.

Advertisement

Η εξέλιξη με το άλλο κρουαζιερόπλοιο και τον χανταϊό

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ευρωπαϊκή επιχείρηση για την απομάκρυνση επιβατών από άλλο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο συνδέθηκε με κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη στην Ισπανία για να παραλάβουν υπηκόους τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, ενώ οι ΗΠΑ και η Βρετανία συμμετέχουν με σχέδια έκτακτης ανάγκης για μη Ευρωπαίους επιβάτες.

Advertisement

Στην Ισπανία έφτασε και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, προκειμένου να συμμετάσχει στις συζητήσεις με τις ισπανικές αρχές για την ασφαλή αποβίβαση επιβατών, πληρώματος και ειδικών υγείας.

Αν και πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά, με διαφορετικούς ιούς και διαφορετικά υγειονομικά χαρακτηριστικά, η χρονική τους σύμπτωση εντείνει τη συζήτηση γύρω από τα πρωτόκολλα πρόληψης, επιτήρησης και άμεσης αντίδρασης στα κρουαζιερόπλοια. Σε έναν κλάδο που βασίζεται στη μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων ανάμεσα σε χώρες και λιμάνια, η ταχύτητα με την οποία εντοπίζεται και περιορίζεται μια υγειονομική απειλή παραμένει καθοριστική.

Advertisement