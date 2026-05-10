Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών του ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού στο πλοίο.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό εξαιρετικά αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με τις ισπανικές αρχές να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή των επιβατών με τον τοπικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις αρχές, στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και ακόμη 33 αστυνομικοί, λόγω της πολυπλοκότητας και των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας.

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά σε ομάδες και μεταφέρονται με λεωφορεία φορώντας ειδικές προστατευτικές στολές. Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται σε διακριτές φάσεις, αλλά σε συνεχείς ομάδες αποβίβασης και επιβίβασης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος της επιχείρησης.

Οι πρώτοι 14 επιβάτες, όλοι Ισπανοί υπήκοοι, έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μαδρίτη με στρατιωτικό αεροσκάφος. Εκεί πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο και να παραμείνουν σε καραντίνα για 42 ημέρες.

Λίγο νωρίτερα, πέντε Γάλλοι υπήκοοι αναχώρησαν αεροπορικώς για τη Γαλλία, όπου θα υποβληθούν αρχικά σε 72 ώρες ιατρικών εξετάσεων και στη συνέχεια θα τεθούν επίσης σε απομόνωση διάρκειας 42 ημερών.

Παράλληλα, στoαεροδρόμιο της Τενερίφης βρίσκεται ήδη αεροσκάφος που αναμένει την επιβίβαση Καναδών υπηκόων, ενώ σύμφωνα με την ισπανική δημόσια τηλεόραση, το πρόγραμμα των πτήσεων έχει τροποποιηθεί λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας αεροσκαφών για τις αποστολές επαναπατρισμού.

Tα ξημερώματα της Δευτέρας θα φτάσει στην Ελευσίνα ο Έλληνας επιβάτης του Hondius

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός. Το αεροσκάφος C27 της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα (Κυριακή) από την Ελλάδα και υπολογίζεται να φτάσει σε 5 ώρες στην Ολλανδία. Θα παραλάβει τον Ελληνα επιβάτη και θα απογειωθεί και πάλι για την πτήση της επιστροφής.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:



Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον επαναπατρισμό πέντε Γάλλων πολιτών, καθώς ένας από αυτούς εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών, που βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

🚨‼️🦠🇫🇷 ALERTE INFO – Sébastien Lecornu annonce que l'un des cinq Français rapatriés aujourd'hui « présente des symptômes » de l'Hantavirus. (Direct) pic.twitter.com/OjmrUCdw9U May 10, 2026

Ο πρωθυπουργός της Γαλλία, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι μόλις διαπιστώθηκαν τα συμπτώματα, και οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι να υπάρξουν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Όπως ανέφερε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες λαμβάνουν ήδη ιατρική φροντίδα και πρόκειται να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις και συνεχή αξιολόγηση από τους γιατρούς, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη λήψη έκτακτων μέτρων. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μέσα στη νύχτα θα εκδοθεί ειδικό διάταγμα που θα προβλέπει μέτρα απομόνωσης για όσους θεωρούνται στενές επαφές των πιθανών κρουσμάτων.

Οι Αρχές θέλουν να αποτρέψουν κάθε κίνδυνο διασποράς στον γενικό πληθυσμό, με την κατάσταση να παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό.

