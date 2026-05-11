Σήμερα Δευτέρα (11/5), κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, καθώς δέκα κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης, προερχόμενους από το Νεπάλ, έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός, τόσο στον ΕΟΔΥ όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανωλάδας και Αμαλιάδας όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης.

Όπως ενημέρωσε η αντιπεριφερειάρχης Αννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει ιχνηλάτηση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. «Μέσα από την ιχνηλάτηση που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε βρει ότι υπάρχει μία μεγάλη ομάδα εργατών γης από το Νεπάλ που εργάζονται στη Δυτική Αχαΐα, στη Μανωλάδα και στην Αμαλιάδα. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων, ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος».

Η κ. Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη η κ. Μαστοράκου επισημαίνει: «Η φυματίωση είναι μία ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες. Μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως απαιτείται προσοχή στον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα».

Εργατικό Κέντρο: Άθλιες συνθήκες

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με ανακοίνωση που εξέδωσε καταγγέλλει: «τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης και συσκευαστηρίων», και ζητά μεταξύ άλλων να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια για την ηλικία τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαίτερες από υγειονομικής άποψης συνθήκες στις οποίες ζουν (τέτανος, ηπατίτιδα κ.λπ.), να παρθούν μέτρα πρόληψης ενδημικών ασθενειών, όπως π.χ. φυματίωση και να δημιουργηθεί Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο, για όλους τους κατοίκους της περιοχής.

(Με πληροφορίες από tempo24.news)