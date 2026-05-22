Στον εντοπισμό 25 θετικών περιστατικών φυματίωσης προχώρησε ο ΕΟΔΥ, έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν στη δομή φιλοξενίας της Μυρσίνης στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην Ηλεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά τα μαζικά κρούσματα που καταγράφηκαν σε εργάτες γης από το Νεπάλ σε περιοχές της Ηλείας και της Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 169 τεστ. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί αποτελέσματα για 77 εξετάσεις, εκ των οποίων οι 25 βρέθηκαν θετικές.

Advertisement

Advertisement

Μετά τον συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές αρχές, η διαδικασία ιχνηλάτησης συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους δήμους και τις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, τονίζει πως ο αυξημένος αριθμός θετικών δειγμάτων ήταν αναμενόμενος, καθώς στους εργάτες γης από το Νεπάλ παρατηρείται υψηλός επιπολασμός φυματίωσης, κάτι που σημαίνει ότι σημαντικό ποσοστό έχει ήδη εκτεθεί στο μικρόβιο.

«Το σύνολο των δειγμάτων που θα ανιχνευθεί στην περιοχή θα είναι μεγάλο, γιατί οι εργάτες γης από το Νεπάλ έχουν ούτως ή άλλως επιπολασμό φυματίωσης οπότε η επαφή με το μικρόβιο είναι δεδομένη στη μεγαλύτερη πλειοψηφία ανθρώπων. Τα 25 θετικά δείγματα που εντοπίστηκαν σημαίνει ότι τα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, όχι ότι έχουν ενεργό φυματίωση. Στη συνέχεια θα γίνουν και άλλες εξετάσεις. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ λαμβάνει το ιστορικό και ουσιαστικά προτεραιοποιούνται όσοι θα κάνουν περαιτέρω έλεγχο», αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Μαστοράκου, συμπληρώνοντας:

«Μέχρι στιγμής κανένας από τους παραπάνω ελέγχους δεν χρίζει νοσηλείας ενώ τρία άτομα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση του αρχικού κρούσματος έχουν ήδη λάβει χημειοπροφύλαξη, καθώς θεωρούνται στενές επαφές χωρίς ενεργό φυματίωση».

Πηγή: ilialive