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Τρομακτικό ατύχημα με μια Porsche να φεύγει σε στροφή, να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες και να εκτοξεύεται σε δέντρα δίπλα στην πίστα, σημειώθηκε στο WeatherTech Raceway Laguna Seca στην Καλιφόρνια το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη New York Post το ατύχημα σημειώθηκε στην στροφή Corkscre όταν στην Porsche με τον αριθμό 270 την οποία οδηγούσε ο Μανουέλ Γκιλ ντελ Ρεάλ φάνηκε να μην δουλεύουν τα φρένα.

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Το αυτοκίνητο μπήκε στην στροφή με τέρμα το γκάζι και εκτοξεύθηκε στα δέντρα ενώ η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα να διαλυθεί με συντρίμμια να εκτοξεύονται παντού.

Παρά τη σφοδρότητα, ωστόσο, του ατυχήματος, ο Ντελ Ρεάλ επέζησε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία.