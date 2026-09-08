Τρομακτικό ατύχημα με μια Porsche να φεύγει σε στροφή, να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες και να εκτοξεύεται σε δέντρα δίπλα στην πίστα, σημειώθηκε στο WeatherTech Raceway Laguna Seca στην Καλιφόρνια το περασμένο Σάββατο.
Σύμφωνα με τη New York Post το ατύχημα σημειώθηκε στην στροφή Corkscre όταν στην Porsche με τον αριθμό 270 την οποία οδηγούσε ο Μανουέλ Γκιλ ντελ Ρεάλ φάνηκε να μην δουλεύουν τα φρένα.
Terrifying footage captures the moment a Porsche race car went off track and became airborne at WeatherTech Raceway Laguna Seca on Saturday. The driver survived and was airlifted to a local hospital. https://t.co/19uSOnhe2s pic.twitter.com/QgD6ASxzcv— California Post (@californiapost) September 7, 2026
Oh my goodness. Spectacular crash at Laguna Seca this weekend pic.twitter.com/LfCKIB3ku5— OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) September 5, 2026
Το αυτοκίνητο μπήκε στην στροφή με τέρμα το γκάζι και εκτοξεύθηκε στα δέντρα ενώ η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα να διαλυθεί με συντρίμμια να εκτοξεύονται παντού.
Παρά τη σφοδρότητα, ωστόσο, του ατυχήματος, ο Ντελ Ρεάλ επέζησε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία.
A Porsche driver apparently lost breaks at Laguna Seca and sped into the corkscrew in an accident that's scarily similar to the crash that killed Gonzalo Rodríguez in '99.— Amplify Veracity (@AmplifyVeracity) September 5, 2026
There have been unconfirmed reports that the driver walked away, but I'm praying for his safety. pic.twitter.com/Zn0SDbLZOy